"Una lección para el Gobierno": el duro mensaje de Julio Cobos tras la victoria del peronismo en Buenos Aires

El diputado nacional por Mendoza lanzó un mensaje crítico contra la gestión de Milei tras la dura derrota de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires.

Se dieron a conocer los primeros resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El partido peronista Fuerza Patria se impuso con una diferencia de casi 14 puntos contra La Libertad Avanza y en Mendoza ya se empiezan a hacer eco.

El diputado nacional del radicalismo, Julio Cobos, se refirió al contundente resultado con un rápido comunicado en el que expresó "la ciudadanía espera resultados, no eslóganes: una lección para el Gobierno".

"No alcanza con eslóganes de campaña: la ciudadanía espera resultados. El Gobierno bajó la inflación, pero a costa de una importante recesión, producto de la gran pérdida del poder adquisitivo y de la necesidad de sostener el valor del dólar. Esto se logró interviniendo el mercado cambiario con las reservas del aún existente Banco Central, una medida que el mercado no ve con buenos ojos, lo cual se reflejó en la suba del riesgo país", agregó.

"Fue una elección provincial que el propio oficialismo buscó nacionalizar. A partir de esta derrota contundente deberá replantear su política económica, pensando no sólo en lo financiero, sino también en el desarrollo y el aumento de la producción. Además, tendrá que rever la forma de relacionarse con la oposición para lograr un mayor consenso en los temas fundamentales que ha desconocido: las jubilaciones, la obra pública, la emergencia en discapacidad, las universidades, el respeto a las provincias, el envío al Congreso de un Presupuesto Nacional, entre otras responsabilidades", expresó.