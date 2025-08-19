Una exreina bajó su candidatura a concejal: "Nos quisieron imponer kirchneristas"

La exreina de la Fiesta Nacional de la Tonada, Génesis Sandoval , decidió bajar su candidatura a concejal de Tunuyán. La joven había sido seleccionada para el cargo por el PRO, que finalmente se incorporó a la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, pero desistió y reveló el motivo por el cual bajó su postulación.

“Nos quisieron imponer candidatos kirchneristas en nuestra lista”, expresó la exreina en un video difundido a través de su cuenta de Instagram, tras el cierre de listas para las elecciones legislativas.

A comienzos de agosto, el PRO había seleccionado a sus candidatos para los próximos comicios y una de las sorpresas fue la inclusión de Génesis Sandoval , exreina de la Fiesta Nacional de la Tonada en 2024, como candidata a concejal en Tunuyán.

La ex soberana fue protagonista de una polémica en su discurso al entregar su corona, en febrero pasado, al cuestionar el sistema de votación de las reinas en Tunuyán. Días después denunció "censura" de parte del municipio.

Sin embargo, Sandoval no será candidata a concejal. La decisión la comunicó luego del cierre de listas, en el que reveló los motivos por los cuales decidió bajar su postulación por el PRO y no integrar el espacio Provincias Unidas-Defendamos Mendoza.

“En Tunuyán nos quisieron imponer lo que jamás vamos a aceptar: el mismo kirchnerismo que nos viene gobernando hace más de una década”, publicó en su cuenta de Instagram la ex reina.

Resaltó que no está en política “por cargos ni por plata ni por poder” y señaló: “Nuestros valores no se venden y por eso hoy decidimos no participar en estas condiciones”.

Candidatura cuestionada

Si bien no hizo referencia directa, las críticas de Sandoval apuntaron contra el primer candidato a concejal en Tunuyán de la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, el frente que lleva como postulante a nivel nacional a Jorge Difonso.

La lista de ediles de esta alianza estará encabezada por Pedro Manzano, un joven productor rural que fue señalado por un pasado vinculado al peronismo.

Los cuestionamientos apuntan a que fue asesor del ex diputado nacional Eber Pérez Plaza y militó en 2019 por la candidatura a gobernadora de la referente kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Hoy lidera la lista de candidatos a concejales de un espacio opositor al peronismo, que gobierna desde hace décadas el municipio de Tunuyán.