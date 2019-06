Una directora del Banco Nación consideró que Grabois "roba" y "no labura"

La directora del Banco Nación Ercilia Nofal, cuestionó en términos directos al dirigente peronista y asesor del Vaticano Juan Grabois, luego de que éste afirmara en declaraciones periodísticas que si le hubiese tocado tener que juntar cartones, hubiese optado por salir a robar.

Nofal, mendocina, habitualmente deja en claro sus opiniones políticas en Twitter. Esta vez sostuvo, al comentar en esa red social la nota sobre Grabois: "Roba ahora no labura y vive de subsidio del estado", textualmente.

El dirigente peronista -que logró anoche colar una candidata entrable en las listas porteñas del Frente de Todos, de la fórmula Fernández - Fernández, había señalado: “¿Qué nos pasó a los pibes de mi generación? En 2001, A los que vivíamos en el Centro, sea Barrio Norte o San Telmo, la villa, la barriada, la argentina sumergida se te vino encima, porque vinieron los de la villa, empujando un carrito, con los pibes a cuesta, a revolver tu basura”, señaló.

Fue entonces que optó por comprometerse con los más necesitados. “Primero fui a escuchar. Había mucho más para aprender que para enseñar”, precisó. Y reveló: “Si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mi me hubiese tocado la situación de salir a juntar cartones, yo voy de caño. Estoy seguro, a los 17, 18, 19 años”.