Un recorrido histórico por la figura del femicidio: del apoyo unánime al Ni Una Menos y las falsas denuncias

La figura del femicidio como agravante de los crímenes de género se incorporó en 2012 en la Argentina. Recibió un apoyo unánime en ambas cámaras del Congreso de la Nación. En ese contexto, diputados del kirchnerismo, el radicalismo, el PRO y hasta la actual jefa del bloque del Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, acompañaron la medida.

Con los años, el significante del femicidio fue cambiando al calor de los tiempos políticos del país. El punto de inflexión llegó el tres de junio de 2015, cuando cientos de miles de mujeres salieron a las calles en todo el país con el grito de "Ni Una Menos" , en reclamo por la creciente ola de asesinatos por motivos de género.

La incorporación del femicidio a la jerga judicial se trató de una reforma en el artículo 80 del Código Penal que incorporó la figura del "femicidio" como agravante vinculado a la violencia de género en los homicidios, y se fijó como pena máxima la prisión perpetua. Además del femicidio directo, la ley castiga los homicidios motivados por el odio a la identidad de género, su expresión u orientación sexual.

Así, en el artículo 80 del Código Penal quedó tipificado que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare "a su ascendiente, descendiente, cónyuge, o a la persona con quien mantiene, haya mantenido, o haya infructuosamente pretendido iniciar una relación de pareja, sabiendo que lo son".

El debate comenzó en la Cámara de Diputados en noviembre de 2012, donde consiguió la media sanción con 224 votos afirmativos. El entonces presidente de la comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, del kirchnerismo, explicó que "la iniciativa busca adecuar a nuestro sistema penal normas específicas para sancionar las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres".

"En nuestro país no solo han ascendido las denuncias por violencia contra las mujeres, sino que además los femicidios siguen en aumento año tras año", agregó.

Las cifras sobre femicidios en Argentina

En aquel entonces, se tuvieron en cuenta las cifras de la Asociación Casa del Encuentro: "En 2009 hubo 231 femicidios, 68 eran ex parejas, novios o esposos y existía denuncia policial previa. En 2010 fueron 260 muertes y 282 en 2011". En lo que va de 2026, el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, vinculado a organizaciones feministas, registró 83 femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 travesticidios/transfemicidios, y 4 instigaciones al suicidio.

Los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) indican que en 2025 hubo 200 víctimas directas. Esto representa una baja del 12,3% respecto de 2024 (cuando hubo 228) y una reducción del 20,6% en comparación con 2017.

Marcha Ni Una Menos Paula Bressi/MDZ

El recuerdo de los diputados que participaron del debate

A más de 15 años de la aprobación de esta ley, la diputada nacional de mandato cumplido Victoria Donda se tomó un momento para hablar con en la previa de la movilización del Ni Una Menos y recordar aquel debate parlamentario. "En ese momento fue receptar una realidad, la misma que vivimos hoy con una muerta cada 30 horas a manos de un hombre", señaló, y remarcó que fue una discusión de la cual se siente "absolutamente orgullosa".

La diputada Victoria Donda se quejó de las agresiones de La Cámpora por su vestimenta La diputada Victoria Donda se quejó de las agresiones de La Cámpora por su vestimenta

Sobre el debate de 2012, el entonces diputado Leonardo Grosso recordó que "fue una discusión impulsada por compañeras" y que "hubo mucha resistencia". "Pero como siempre, a partir de una serie de femicidios se fueron construyendo las mayorías necesarias para establecerlo", agregó.

Marcha Ni Una Menos (3) Paula Bressi/MDZ

En diálogo con este medio planteó: "Hoy vemos cuál es el resultado del abandono de las políticas públicas que abordan la problemática de la violencia y la desigualdad de género, y por otro lado el discurso de justificación del odio que ejerce el presidente y todos sus alfiles en el Congreso".

En la conversación, Donda hizo una pausa para comparar aquella época con la actual y evitó la metáfora: "Hoy hay hijos de puta que quieren negar la realidad y echarle la culpa a las mujeres. También hay mujeres tratando de negar la realidad que nos acompaña todos los días", remarcó, y señaló a la actual senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada (UCR), que presentó un proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias.

Falsas denuncias: la nueva apuesta del Gobierno y sus aliados que rechaza el feminismo

Se trata de una iniciativa que busca endurecer las penas de uno a tres años para quienes incurran en falsa denuncia y falso testimonio, especialmente en contextos de violencia de género y contra la integridad sexual.

Este proyecto, que ya tiene dictamen de las comisiones de la Cámara Alta, recibió las críticas de distintas organizaciones feministas por "criminalizar a las mujeres que denuncian". El principal dato para sostener este argumento es que solo el 0,09% de las denuncias que se realizan por violencia de género resultan ser falsas, según el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos.

ENTREVISTAS SPOT MDZ DESAYUNO DE LA COVIAR-4 Carolina Losada Milagros Lostes - MDZ

Se trata de uno de los proyectos que apoya La Libertad Avanza como parte de su "batalla cultural" contra las políticas de género. En el debate en el Senado, Losada sostuvo que "es un proyecto que venimos trabajando desde 2022" y afirmó que "las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas". Agregó que "las penas actuales son prácticamente inexistentes" y que este tipo de denuncias "arruinan vidas", señalando que las víctimas pueden ser personas de cualquier género.

Pero esta no fue la única estrategia del gobierno nacional en su batalla cultural contra los femicidios. El exministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que iban a eliminar esa figura del Código Penal, algo que finalmente no ocurrió.

Lo que sí resulta llamativo es que Patricia Bullrich en su momento votó a favor de la figura del femicidio que hoy el Gobierno del que forma parte apunta a combatir. Lo mismo hicieron el exfuncionario Omar De Marchi y el aliado salteño Alfredo Olmedo.