Un proyecto busca financiar a los clubes de barrio y atletas con beneficios fiscales

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó en el Senado un proyecto de ley para crear un Régimen de Mecenazgo Deportivo destinado a incentivar la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de actividades deportivas en todo el país .

La propuesta fue debatida durante una reunión de la Comisión de Deporte del Senado y contó con la participación de referentes vinculados al sector.

Según plantea la iniciativa, personas humanas y jurídicas podrán realizar aportes a proyectos deportivos registrados y acceder a beneficios fiscales mediante deducciones en el Impuesto a las Ganancias.

Se trata de un sistema destinado a promover el financiamiento privado de proyectos deportivos mediante incentivos tributarios. La iniciativa busca fortalecer el desarrollo de actividades, programas e infraestructura vinculada al deporte, complementando las políticas públicas existentes.

En los fundamentos del proyecto, Fernández Sagasti sostiene que el deporte constituye una herramienta clave para la inclusión social, la salud y el desarrollo humano. "El deporte no puede depender exclusivamente de las dinámicas de mercado, pero tampoco puede quedar limitado a las posibilidades de un financiamiento público directo que presenta límites estructurales", argumentó la legisladora.

¿Qué beneficios fiscales contempla el proyecto?

El texto establece que quienes actúen como patrocinadores de proyectos deportivos previamente aprobados podrán deducir hasta el 20% del Impuesto a las Ganancias determinado en el período fiscal correspondiente.

De esta manera, se busca generar incentivos para que empresas y particulares participen activamente en el financiamiento de iniciativas deportivas.

¿Quiénes podrán recibir los aportes?

La propuesta establece que podrán acceder al régimen:

Atletas e instituciones que formen parte del Sistema Institucional del Deporte .

. También estarán habilitados los Clubes de Barrio y de Pueblo contemplados en la Ley 27.098.

Por el contrario, las personas jurídicas con fines de lucro quedan excluidas como beneficiarias del programa.

¿Cómo se seleccionarán los proyectos?

El proyecto prevé la creación de un comité de evaluación de carácter ad honorem encargado de analizar, seleccionar y dictaminar sobre las iniciativas presentadas.

Ese organismo estaría integrado por las presidencias de las comisiones de Deportes de ambas cámaras del Congreso y representantes del Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y la Confederación Argentina de Deportes (CAD).

El objetivo es garantizar criterios técnicos y transparencia en la asignación de los recursos.

¿Cómo funcionará el control de los fondos?

La iniciativa contempla la creación de un Registro Público de acceso libre y gratuito. A través de esa herramienta se podrá consultar información sobre los proyectos aprobados, los montos aportados y la identidad de patrocinadores y beneficiarios.

Según el texto, el sistema estará acompañado por mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la transparencia en la utilización de los recursos.

La iniciativa toma como referencia modelos vigentes en otros países de la región. Entre los antecedentes citados aparecen Brasil y Chile, donde los sistemas de articulación entre el sector público y el privado fueron utilizados para fortalecer clubes, federaciones deportivas y proyectos comunitarios vinculados al deporte.

Según los impulsores de la propuesta, esas experiencias demostraron que los incentivos fiscales pueden convertirse en una herramienta para ampliar las oportunidades de financiamiento y desarrollo deportivo en todo el territorio.