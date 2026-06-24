El Senado aprobó un proyecto clave para el futuro de Mendoza

El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad la creación de una "Comisión Bicameral del Futuro", organismo que será de carácter permanente y que tendrá por finalidad brindar herramientas para llevar adelante una planificación a largo plazo "sin grietas políticas". El proyecto pasó a Diputados, donde deberá ser aprobada para obtener sanción definitiva.

La iniciativa había sido impulsada por el senador Félix González, de Fuerza Patria. Tras pasar por el análisis de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la propuesta que tiene como objetivo dejar de lado las disputas partidarias llegó al recinto, donde recibió luz verde tras obtener los 38 votos de la Cámara Alta. "Su objetivo es articular con el sector científico y tecnológico, elaborar informes prospectivos a 15 años, fomentar la participación multiactor y publicar todos los contenidos generados para informar el diseño de políticas públicas”, detalló el senador durante el debate.

Los detalles del proyecto Las bases de la propuesta nace de la necesidad de buscar un rediseño de las políticas públicas ante la vorágine de cambios globales que muchas veces generan crisis estructurales en la región. En ese sentido, González expuso que Mendoza atraviesa un proceso de "envejecimiento demográfico acelerado", situación que modificará la demanda de servicios estatales, lo que obligará a "reconfigurar la inversión en educación, infraestructura y sistemas de previsión social".

De este modo, a través del espacio que llevaría por nombre "Mendoza Futura", se buscará incorporar herramientas inspiradas en "Congreso Futuro", un modelo que se aplica con éxito en Chile. Según indica el proyecto, se buscará abrir canales de participación hacia la ciudadanía y distintos sectores educativos y del conocimiento. El objetivo será generar "contenidos valiosos y alcanzar puntos de coincidencia armoniosos que sirvan de guía para las próximas administraciones del Estado".

De acuerdo a lo expresado en el texto de la iniciativa, el diseño de Mendoza Futura contempla una serie de articulaciones que estarán orientadas a garantizar su correcto funcionamiento y sustentabilidad. Así, los ejes centrales contemplados serán: