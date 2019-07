Un periodista tildado de K cuestionó a Fernández y los K lo "fusilaron" en las redes

ME LLAMA MUCHO LA ATENCION COMO VOS Y TUS COLEGAS "INDEPENDIENTES" SE ESMERAN EN PEDIRLE PROPUESTAS Y RESPUESTAS AL CANDIDATO FERNANDEZ PERO NO LOS ESCUCHO RECLAMAR POR TODAS Y CADA UNA DE LAS MENTIRAS DEL DEBATE 2015 ¿POR QUE SERA? ME PODES DECIR ?