Un exfuncionario cornejista fue propuesto para un cargo clave de la Justicia Federal

El gobierno de Javier Milei reactivó el envío de pliegos al Senado nacional para cubrir decenas de vacantes en la Justicia Federal, luego de meses de inactividad y falta de acuerdos políticos en la Cámara Alta.

En este caso, de los 78 pliegos que ya tomaron estado parlamentario en el Congreso, aparece un puesto clave para uno de los órganos más fuertes e importantes de la Justicia Federal de Mendoza, que es el de la Cámara Federal de Apelaciones, que actualmente tiene tres integrantes de los seis que deben ser (está compuesta por Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Alberto Pizarro).

Para una de las tres vacantes en esta cámara, Milei eligió a Sebastián Soneira , actual fiscal adjunto Civil en la Procuración General y que ha sido la "apuesta" del cornejismo para ganar influencia en la Justicia Federal.

Esto es así ya que Soneira, quien llegó a fines del año pasado al cargo en el Ministerio Público Fiscal, se desempeñó durante siete años como director de Personas Jurídicas dentro del gabinete radical. De hecho, asumió en enero del 2018, durante la primera gestión de Alfredo Cornejo y permaneció también en su puesto durante la gestión de Rodolfo Suárez.

De igual forma, a pesar de la apuesta del Gobierno de Javier Milei por Soneira, el oficialismo de La Libertad Avanza deberá conseguir la mayoría simple de los votos en el Senado nacional para aprobar su pliego. Se espera, de esta forma, que haya negociaciones con la oposición para llegar a ese número y que no fracase la propuesta, teniendo en cuenta que en la Cámara Alta el oficialismo no tiene la mayoría de los votos asegurados.

En su momento, Soneira quedó ubicado en tercer lugar en orden de mérito, pero estaba por encima de sus principales competidores, que eran Mauricio Javier Martínez Rivas Ruzo (6°); y Emanuel Saldi (9°), quienes fueron en su momento elegidos de forma unánime por el plenario del Consejo de la Magistratura en julio del 2024.

Rivas Ruzzo actualmente es funcionario de Tribunales de la provincia; y Emanuel Saldi es relator en la Corte local y trabaja junto al presidente del máximo tribunal mendocino, Dalmiro Garay.

Las otras ternas para completar la Cámara Federal de Apelaciones

Las otras ternas aprobadas por el plenario para la Cámara Federal de Apelaciones fueron, por un lado, una compuesta por: José Sebastián Elías (1°en orden de mérito), Francisco Javier Pascua (4° en orden de mérito); y Ana Paula Zavattieri (7°).

La segunda terna está compuesta por Viviana Laura Beigel (2°); Federico Miguel Baquioni (5°); y Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez (8°).

Todas las ternas tienen como objetivo completar la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que hace años que se maneja con solo tres integrantes.

Horacio Rosatti junto a Gustavo Castiñeira de Dios, Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci. Horacio Rosatti junto a Gustavo Castiñeira de Dios, Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci.

Una de las vacantes está disponible desde hace ocho años, cuando se jubiló Juan Antonio González Macías, en enero del 2018.

Por otro lado, en marzo del 2020 renunció de forma intempestiva Olga Pura Arrabal, para evitar los cambios que se estaban tratando en el Congreso en el cómputo de jubilaciones de privilegio (se subía de forma gradual la edad jubilatoria, aumentaba el porcentaje de aportes y modificaba la fórmula de cálculo del 82% móvil).

La última vacante se produjo el 13 de abril del 2022, con el fallecimiento de Alfredo Porras, a los 73 años.

Quién es Sebastián Soneira

Soneira es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y maestrando en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. También realizó una especialización en derecho de daños dictado por las Universidades Nacional del Litoral y de Cuyo.

Fue miembro titular de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la provincia de Mendoza, en representación de la Primera Circunscripción Judicial.

Integró la Comisión Redactora (Decreto 939/2015) del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, Ley 9001, en representación de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza.

Se desempeñó como profesor universitario y docente invitado a cursos de posgrado de diversas universidades y centros de capacitación.

Estuvo al frente de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) desde febrero del 2018 hasta octubre del 2025, que asumió como fiscal adjunto en lo civil.

Otro elegido para un cargo en la Justicia Federal

Entre los 78 vacantes también aparece la elección de Carlos Agustín Parma para el cargo de "defensor público oficial federal del Interior con asiento en la Ciudad de Mendoza".

Parma es hijo del juez de Cámara, Carlos Parma, que es secretario de Juzgado.