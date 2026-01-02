Un estudio jurídico concluye el año con grandes novedades

El Estudio Jurídico fue distinguido por Chambers and Partners, avanza en causas de derechos humanos a nivel global y suma a Martín Monedero como socio.

Es un verdadero orgullo que Estudio Durrieu fuera galardonado por dos instituciones de tal renombre en el sector jurídico a nivel mundial.

Estudio Durrieu, reconocido estudio jurídico enfocado en Derecho Penal, Penal Económico e Internacional, concluye 2025 con importantes noticias que muestran su desarrollo y crecimiento. El primer hecho a destacar ha sido el reconocimiento del Estudio como la firma N° 1 de Argentina especializada en delitos White-Collar Crimes y Corporate Investigations por parte de Chambers and Partners, prestigiosa compañía de origen británico dedicada al desarrollo de rankigs y guías para la industria jurídica internacional.

“Es un verdadero orgullo que Estudio Durrieu fuera galardonado por dos instituciones de tal renombre en el sector jurídico a nivel mundial”, expresó Roberto Durrieu. “Haber recibido estos premios confirma y refuerza nuestra convicción de seguir trabajando en la persecución y penalización de este tipo de delitos, que, sin ninguna duda, son problemas de absoluta centralidad del ámbito jurídico nacional e internacional”, agrega.

El reconocimiento internacional de Estudio Durrieu se cimenta en su amplia experiencia en la investigación de delitos internacionales y transnacionales, que no se limita únicamente a l ámbitos Penal Económico y Corporativo. En ese sentido, el Estudio y el propio Roberto Durrieu se encuentran trabajando en importantes causas que corresponden a la defensa de los Derechos Humanos de comunidades perseguidas por cuestiones políticas o culturales en distintos países del mundo.

roberto-durrieu Roberto Durrieu. Agustin Tubio / MDZ. El Estudio Jurídico fuera galardonado por dos instituciones Entre las principales causas que actualmente llevan adelante desde el Estudio se destacan denuncias contra la dictadura de Myanmar por su plan sistemático de “limpieza étnica” contra la etnia Rohingya, contra el exdictador sirio Bashar Al-Assad y la cúpula de su Régimen y contra el Presidente nicaragüense Daniel Ortega. “En todos estos casos, se trata de delitos de lesa humanidad, contra minorías políticas y/o culturales”, explica Roberto Durrieu. “Estos aberrantes crímenes son cometidos por los propios poderes políticos, dictatoriales, de cada país, son razón de sobra para avanzar con decisión en su investigación, persecución y sanción”, completa, quien canaliza estas pesquisas a través de la Foundation for International Victims, la cual fundó y preside.

Se destacan denuncias contra el Presidente nicaragüense Daniel Ortega Finalmente, Estudio Durrieu también cierra el año dando a conocer la incorporación del Dr. Martín Monedero, joven abogado, de gran trayectoria en litigios Penales y Penales Económicos complejos como nuevo Socio de la firma. Monedero cuenta con una intensa labor académica y más de dieciocho años de trayectoria en el ámbito judicial y en el litigio de causas penales de alto impacto institucional como “Vialidad”, “Hotesur”, “Clarens”, “Zanchetta” y “Polo Obrero”, entre otras.