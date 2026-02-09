Ulpiano Suárez respondió los dichos de Lopresti y lanzó una advertencia rumbo a 2027

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, consultado por la periodista de MDZ Radio, Gema Gallardo, respondió a las declaraciones del jefe comunal de Las Heras, Francisco Lopresti, sobre las proyecciones rumbo a 2027. Sin confrontar de forma directa, reivindicó su preparación política y puso el foco en la construcción de equipos para una eventual candidatura a gobernador.

Escuchá las declaraciones en MDZ Radio: NOTA ULPIANO LE RESPONDE A LOPRESTI.mp3 “La verdad que no lo había escuchado. Él tendrá sus argumentos”, señaló en primer lugar el intendente capitalino, al ser consultado por los dichos de Lopresti. En ese marco, remarcó que su prioridad actual está puesta en la gestión municipal: “Hoy yo estoy enfocado en gestionar la ciudad, es mi principal responsabilidad”. A la vez, subrayó que el calendario institucional sigue su curso y que “tenemos un gobernador, Alfredo Cornejo, hasta diciembre del 2027”.

No obstante, Suárez no esquivó el debate de fondo y reafirmó públicamente su proyección política. “Obviamente yo lo he expresado públicamente: para gobernar una provincia como Mendoza y con los grandes desafíos que presenta el 2027 y lo que viene, hay que prepararse, hay que tener equipo, hay que tener una hoja de ruta, un plan”, sostuvo. En ese sentido, dejó entrever que las críticas de Lopresti parten de un diagnóstico incompleto: “Quizás Francisco Lopresti lo desconoce, pero yo me estoy preparando para eso”.

El intendente capitalino enfatizó que su recorrido se inscribe dentro de un esquema colectivo y no individual. “Soy parte de un equipo de Cambia Mendoza, junto al gobernador, los intendentes y otras fuerzas políticas”, afirmó, y definió el objetivo central de ese espacio: “Nuestro desafío es poder continuar gobernando Mendoza después del 2027”.

Con un tono firme, Suárez también apuntó contra las candidaturas construidas a último momento. “No hay margen para improvisación, no hay margen para caer un mes antes de la elección y decir ‘soy candidato’”, advirtió. Según explicó, la posibilidad de encabezar una propuesta provincial requiere un trabajo previo sostenido: “Para eso hay que estar preparado y ser esa alternativa que hay que presentar a los mendocinos en el 2027”.