Trump respaldó a Milei durante la reunión en Casa Blanca: "Estamos dándote un apoyo para las próximas elecciones"

Federico Sturzenegger anticipó que Donald Trump y Javier Milei firmarán un “acuerdo comercial inédito”
En la antesala de la cumbre entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que ambos mandatarios firmarán un “acuerdo comercial inédito” entre Argentina y Estados Unidos, que abrirá una nueva etapa en la relación bilateral.
Federico Sturzenegger ya está en funciones como flamante ministro en el Gabinete de Milei Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ
“Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos, que permitirá a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano”, afirmó Sturzenegger en declaraciones al canal de streaming La Casa.
El funcionario explicó que el pacto forma parte de una estrategia integral de apertura comercial, impulsada por el gobierno de Milei, y que se trata de un entendimiento con características únicas en la política exterior norteamericana. “Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países. Lo de Milei con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más estuvo en los medios —la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap— y otra parte en la que venimos trabajando desde hace muchísimos meses: un acuerdo comercial”, detalló.