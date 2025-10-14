Trump respaldó a Milei durante la reunión en Casa Blanca: "Estamos dándote un apoyo para las próximas elecciones"

Live Blog Post

Trump elogió a Milei y lo respaldó de cara a las elecciones: "Te apoyamos completamente"

Durante la reunión en el "cabinet room", Donald Trump aseguró que Javier Milei "está haciendo grande a la Argentina otra vez" y manifestó su "completo apoyo" al libertario de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Es una elección muy importante, que está bajo la mirada del mundo. Han tenido algún dolor y ahora están saliendo de él, la victoria es muy importante. Los números son buenos, pero creo que serán mejor después de esto", enfatizó el republicano, e insistió: "Estamos dándote un apoyo para las elecciones".

En ese sentido, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, remarcó que la Casa Blanca "confía en que a Milei le irá bien" y se burló de las críticas de los "peronistas estadounidenses".