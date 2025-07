Tres tormentas de la política y la economía impactan este viernes en la Argentina

La tensión, aunque parezca arriesgado, sigue alimentada con ordenes que llegan desde la cárcel-departamento de San José 1111, que son resistidas por un peronismo bonaerense residual que ve con pánico los últimos números que muestran las encuestadoras. La intención de votos de estos días está borrando cualquier certeza, incluida la Tercera Sección que ya no es el bastión blindado del kirchnerismo, y donde nombres como Verónica Magario o Mayra Mendoza ya no garantizan nada.

Qué pasa con la Alianza La Libertad Avanza

En el acuerdo La Libertad Avanza-PRO, las incógnitas también se multiplican. Una novedad se sumó anoche a las rupturas que ya habían sido anunciadas. Diego Reyes, intendente de Puan, rompió con el acuerdo que cerró el PRO con Karina Milei y partió a los brazos de la alianza Potencia que anima María Eugenia Telerico. Se sumó a Javier Martínez, de Pergamino, que se fue a Hechos, de los hermanos Passaglia de San Nicolás y la nueva incógta es el futuro de María José Gentile de 9 de julio.

En todos los casos, independientemente de la alianza a la que parten, el razonamiento es el mismo: no pueden integrar un acuerdo con LLA en Buenos Aires cuando ese partido es oposición en sus distritos y, además, sus militantes les han hecho la vida imposible en cada gestión.

En el medio, los gobernadores

Mientras tanto sigue macerándose lentamente un consenso entre gobernadores. El grupo que se encontró ayer con Guillermo Francos en la Rural, un tercio del total de los jefes provinciales, esta dispuesto a dialogar, pero sobre la base de la votación de las leyes de distribución de ATN y derivación de la recaudación del impuesto a los combustibles a sus arcas. Esos proyectos ya fueron votados en el Senado y ahora esperan en Diputados.

La reunión con Francos fue un “toque y me voy” elegante, pero por ahora no hay más que eso. El veto total de Milei al aumento a los jubilados, la moratoria previsional y los fondos para discapacidad está pendiente, y es la herramienta de negociación de los gobernadores: si no lo apoyan, habrá número suficiente en ambas Cámaras del Congreso para rechazarlo. Si cierran un acuerdo, los vetos se salvarán, pero siempre a cuenta de cerrar números en materia de coparticipación.

Hay que mirar de cerca los movimientos, aun tímidos y con vista a futuro, de algunos gobernadores que ayer no aparecieron como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y también de referentes como Juan Schiaretti. De acuerdo a como juegue el gobierno, será también el movimiento de otros muy activos en estos días como Rogelio Frigerio, Ignacio Torres o el propio Alfredo Cornejo, más preocupado por estas horas en los cierres de Mendoza, donde debe lidiar con la intención de voto libertaria.

Mientras tanto, los mercados

Finalmente habrá que seguir de cerca hoy, una vez más, la marcha del mercado. El ministerio de Economía cree que la turbulencia sobre el dólar ya pasó, después que prendió su mega aspiradora de pesos con colocaciones que se llevaron buena parte, pero no todos, de los pesos que habían quedado flotando con el desarme de las LEFI.

Hoy será un día clave para saber si la presión sobre el dólar vuelve, tras un jueves que primero generó alivio y luego algunas dudas. En el fondo y más allá de los ruidos políticos por la elección, las negociaciones con el FMI o el peligro para el superávit que llega desde el Congreso, la falta de dólares en el sistema es el ruido que preocupa a todos.

Un dato complicó ayer ese panorama: el INDEC informó el saldo de la balanza de junio donde las exportaciones estuvieron en US$ 7.275 millones y las importaciones en US$ 6.370 millones. Ese número dio un superávit: US$ 906 millones. El problema no es esa cuenta sino la comparación del primer semestre del 2025 donde el saldo comercial fue de US$ 2.788 millones, cuando en el mismo período del 2024 el resultado positivo había sido de US$ 10.742 millones. Ese es el dato mas se acerca a los nervios de muchos sectores sobre la economía real.