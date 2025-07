Victoria Villarruel agitó la interna con un portal de propaganda propia y críticas a Javier Milei

Se trata de un sitio web llamado “Actualidad VEV”, que remite a la vicepresidenta por sus iniciales. No obstante, se cree que no pertenece a Villarruel, sino a un grupo de seguidoras que difunden sus actividades. La descripción de la propia página indica ser un medio independiente, que "no es oficial" ni está "vinculado institucionalmente" a la titular de la Cámara alta.