La Alianza Libertad no Avanza y se confirma su fractura en varios lugares: aparece la Tercera vía

La alianza La Libertad Avanza cruje y se estanca. Javier Martínez cumplió con sus promesas de ruptura, anticipadas por MDZ hace diez días, y desde Pergamino se alineó a la tercera vía, aunque a los hermanos Manuel y Santiago Pasaglia no les gusta que los denominen así. Ellos hace un mes lanzaron Hechos , en San Nicolás, en la productiva segunda sección electoral.

La otra variante ni mileísta ni kirchnerista es Somos Buenos Aires , que está tratando de ensamblar los retazos que quedan luego de la destructiva interna del radicalismo , el GEN de Margarita Stolbizer, la Coalición Cívica, el monzonismo, y a un puñado de intendentes y ex originarios del peronismo como Julio Zamora, Guillermo Britos, Fernando Gray y Juan Zabaleta.

Ni De la Torre ni Gray definieron qué harán. El senador provincial sabe que puede trabajar con un vecinalismo que lo siga manteniendo a flote de cualquier discusión exógena, pero desea que se inicie un proceso que termine con un gran armado en 2027. La situación de Gray es más particular.

Por su parte, otro radical, Walter Carusso, el alter ego de Gustavo Posse, va ofreciendo el partido político creado por el exintendente de San Isidro, Espacio Abierto, a quien quiera utilizarlo. Como este hay, por lo menos, media docena de sellos, inclusive uno que se llama Avanza Libertad, presidido por Julio Asseff. Todos son funcionales a los intendentes que pretenden que en sus localidades haya la mayor oferta electoral posible, con boletas de un cuerpo, para generar una gran confusión y así obtener la mayor ganancia del pescador.

“Por no ser libertario, Miguel Fernández terminó siendo peronista”, dicen, con sorna, quienes miran absortos cómo están operando desde el comité provincial las autoridades partidarias que aún siguen judicializadas. El armado de ese mundo en el que conviven boinas blancas con históricos dirigentes peronistas se está construyendo a base de fe y esperanza pero con bastante desorden, fundamentalmente, por la escases de los efectos conducentes. Una elección como la que se dará el 7 de septiembre tiene como costo 10 millones de dólares, mínimo.

WhatsApp Image 2025-07-16 at 22.25.06 Julio Zamora con Miguel Fernández y el resto de los nuevos aliados del tigrense en su fusión con los radicales. La UCR no tiene una única postura más allá de la decisión mayoritaria del comité.

Quien nuevamente estaba dispuesto a conseguir sponsors para una fuerza que ponga en crisis al mileísmo, como lo había hecho cuando colaboró en la construcción libertaria contra Juntos por el Cambio, fue Sergio Massa. Él, a diferencia de lo que está sucediendo, creía que el voto que le había llegado como ayuda a Javier Milei en 2023 para el ballotage; ahora tiene dudas de volver a votar al oficialismo. Entonces, una salida prolija, con Facundo Manes y el radicalismo detrás, más la ayuda de otras figuras filo peronistas, podía arrebatarle, por lo menos un 15% de los 25% que fueron para el mundo violeta. La decisión de Julio Zamora como candidato a senador provincial por la Primera Sección y así garantizar su elección en Tigre, hizo que el jefe del Frente Renovador abandonara rápidamente esas reuniones.

Tensiones en La Libertad Avanza y el clima pre-electoral

En tanto, los Pasaglia han logrado transformar una exitosa pyme distrital en una locomotora seccional, simplemente con la decisión de hacerlo. Para eso contribuyó la anárquica y chapucera negociación que mantienen desde hace dos meses Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, dueño de los secretos más importantes de este momento. “Todos sabemos que Cristian no nos quiere cagar y nos está defendiendo a full, pero ellos no son fáciles”, confió alguien que todavía espera que le den una mínima explicación sobre cómo continuar. Karina Milei, como se ha visto, no es buena con las palabras.

Ni en 9 de Julio ni en Junín hay novedades que hagan suponer que puede haber un mínimo entendimiento entre los intendentes del PRO con los dirigentes locales libertarios. Tampoco se sabe mucho de lo que pasa en Vicente López, donde Soledad Martínez y Juan Palomino mantienen contactos, pero sin nada concreto. Ni que hablar de otras localidades del interior provincial que pueden dar una sorpresa en cualquier momento.

Si bien la política lleva al cierre de listas una tensión como en ningún otro momento, lo que se está viendo y escuchado en estos días es una mezcla de irreal con indigno. “Yo quiero que vos me vuelvas a llamar el lunes y podamos seguir hablando con esta confianza. No puedo cacarear para luego no lograr nada o terminar arreglando por dos pesos”, le confesó uno de los dirigentes más buscados del momento.