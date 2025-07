La danza de nombres y la complicación para meter cubos en un frasco redondo

Katopodis y Nardini tienen una ventaja, al menos, sobre Achaval. Ambos son miembros de la mesa de negociaciones dispuesta por el triunvirato, en el que el intendente de Pilar está ausente. Sin embargo, éste joven los aventaja porque no representa a ninguna fracción en particular, ni yankees ni marxistas. En este caso, ni axelista ni kirchnerista, o un cóctel de ambos, según el prisma con el que se lo mire.

A pesar de no tener ninguna resistencia, hubo algunos dimes y diretes con el único aliado directo que tiene en la región, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quien venía pidiendo, con la venia de Patricia Bullrich, con quien ambos se referencian, por un lugar en la lista para Javier Prida. Es que Valenzuela no sabe cuánto tiempo tendrá como senador provincial y, en caso que llegue a ser designado como funcionario nacional o deba volver al municipio en el futuro, querría tener un reaseguro en un lugar expectante de la lista.

Los dos frentes políticos más importantes de la Provincia aún no tienen un marco de acuerdo básico, aunque especulan que el próximo jueves, casi un día antes del cierre, tendrán designados los candidatos en la mayoría de las secciones electorales y municipios bonaerenses.

“Todo viene demasiado lento”, se quejó hoy desde la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires un seguidor de los humores de Axel Kicillof. Metódico, él cree que nada es tan complicado como lo terminan haciendo sus colegas “políticos”. En esto se parece bastante a Javier Milei, para quien las cosas son como deben ser o no serán.

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral Karina Milei y Sebastián Pareja llevan al extremo la tensión del macrismo. Juan Mateo Aberastain / MDZ

En cuanto al acuerdo libertario con el PRO, “cuánto más aprietas, menos agarras”, reflexionó un dirigente que creía estar dentro de una lista pero todos los días ve como su lugar se va corriendo un poquito más. “Todo viene más que trabado”, le confesó una de las personas más interesadas en acordar lo más rápido posible. La Libertad Avanza parece disfrutar de la agonía de sus socios macristas.

En varias localidades hay altas chances que los dirigentes del PRO presenten candidatos propios si no son incorporados como pretenden en un marco de acuerdo con sus pares libertarios. Muchos territoriales que ganaron la interna de 2023 en lo que era Juntos por el Cambio están armando sus propias listas de candidatos a la espera que el apoderado del macrismo en la alianza violeta se las aprueba, aunque sea, como lista testimonial. Suena poco improbable.

Lo mismo sucede en algunas localidades donde La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro no se ponen de acuerdo. En esos lugares, inclusive, el Frente Renovador amenaza con presentar sus propios candidatos para pelear por una banca.

El mismo escenario se repite en la Tercera Sección Electoral, que ahora no es la más poblada pero donde Fuerza Patria parecería tener mayor ventaja contra la alianza libertaria. En la zona suroeste del gran Buenos Aires, Verónica Magario, la actual vice de Kicillof, es la candidata que más consenso tendría. No sólo porque contendría los votos de la siempre decisoria La Matanza sino que es la que menos conflictos tiene con Máximo Kirchner a pesar que trabaja con el gobernador. Quien sí tiene problemas con el hijo de los dos presidentes es su socio político, el intendente Fernando Espinoza. Por el apoyo a Magario, Facundo Tignanelli, el jefe de La Cámpora provincial, está pidiendo encabezar la lista de concejales local con una persona de su extrema confianza en ese territorio.

En caso que no prospere la “solución Magario”, se anotan el menos polarizado Mariano Cascallares, de Almirante Brown y Mayra Mendoza, por quien siempre pidió Cristina Fernández de Kirchner. La intendenta bajó su nivel de exposición, fatigada por la causa judicial que rodea el ataque a la casa de José Luis Espert.

En esta sección, los libertarios siempre amenazan con hacer jugar a su máximo armador, Sebastián Pareja, aunque quien arma no se pone. El bullrichismo de la región atraviesa un estrés sin precedentes por la abrupta salida de su máximo exponente en la zona, el diputado nacional Gerardo Millman, quien el 9 de Julio, literalmente, abandonó el grupo de wats app. Extraño, Patricia Bullrich no pudo enfrentar el veto directo sobre el legislador dispuesto por Karina Milei, siempre atenta a sugerencias que no hagan encolerizar a antiguos amigos acercados por el kirchnerismo.

Sin intendentes ni personalidades con potencialidad, los laboratorios libertarios están buscando arduamente un candidato que suplante la debilidad en los armados distritales. Pero con el creativo Santiago Caputo viendo todo por TV, la situación se le hace harto complicada a los primos Menem y al propio Pareja que tienen prohibido buscar a un PRO, como Néstor Grindetti o Martiniano Molina, para encabezar la nómina de la Tercera Sección.