La ruptura de los partidos y la desconfianza de los nuevos aliados copan los cierres electorales

Las alianzas políticas que se presentaron el pasado 9 de julio están atravesadas por fortísimas internas que amenazan de manera continua a provocar una implosión descomunal. El partido más antiguo del continente, la Unión Cívica Radical bonaerense no pudo formalizar su integración a la alianza Somos Buenos Aires , mientras que Unión Celeste y Blanco - el partido creado al amparo de Francisco De Narváez y Fernando Rozas, miembro originario de La Libertad Avanza - ahora participará de la alianza Fuerza Patria de Axel Kicillof .

El radicalismo bonaerense está virtualmente acéfala de conducción. Miguel Fernández , electo en la anterior interna partidaria, aún no pudo asumir como presidente porque fue impugnado judicialmente por sus ahora aliados de Evolución, con quienes acordaron su participación en Somos Buenos Aires.

A su vez, quien lo propuso para sucederlo, Maximiliano Abad , quedó desairado por sus socios del PRO que decidieron ir como furgón de cola de La Libertad Avanza. Para peor, en su localidad de origen y en donde conduce varias áreas neurálgicas de la gestión General Pueyrredón, Mar del Plata, el intendente, Guillermo Montenegro , fue el primero que se lanzó a las Fuerzas del Cielo, aunque esta corriente libertaria no haya tenido participación en el cierre.

La desconfianza no cesa. Por eso cada uno tiene reservado un "sello" que le permita anotarse en soledad al filo del cierre de listas

Fernández y Evolución recibieron en la última semana el respaldo crucial del ex vicegobernador y uno de los iniciadores de Cambiemos, Daniel Salvador, presidente del partido al que sucedió Abad. Salvador es un activo militante para la integración de Somos Buenos Aires, junto con Facundo Manes y Juan Schiareti a nivel nacional y Julio Zamora , y Juan Zabaletta, entre otros. Oficialmente, hoy Raúl Othacehé, exintendente de Merlo, confirmó que no será parte de Somos, tal cual dijeron los más preocupados por la conformación de esta tercera vía.

La Junta Electoral bonaerense impugnó la integración del radicalismo a Somos porque uno de los miembros partidarios aliado de Abad, que debería haber firmado, no lo hizo. Diego Garciarena, socio político de Abad, se negó a hacerlo, en desacuerdo de la conformación de una fuerza que siga confundiendo el rol partidario. Ni libertario ni pro peronista, dicen en su entorno. "Los radicales son los únicos políticos que se pelean a muerte por lugares sin valor", suele decir Marcelo Daletto, aliado de ellos en el bloque del Senado bonaerense y en Somos Buenos Aires.

Por ese motivo, este miércoles, la Convención Contingente, armada de urgencia para debatir estos y otros temas ante la ausencia de una conducción partidaria autorizada, intentará aprobar, con los dos tercios, lo que la Justicia frenó. “Es una locura… Hicimos un destrozo de nuestra interna, nos impugnaron, nos judicializaron, y ahora no podemos definir nada. Encima estamos juntos con los que nos hicieron todo ese destrozo”, se quejaron cerca de los no formales, autoridades partidarias.

El fusible de cambio para Axel Kicillof

En cuanto Unión Celeste y Blanca, el partido político creado por Fernando Rozas hace casi una década, y que fue parte de Unión Pro, Unión Celeste y Blanca propiamente dicho y el Frente Renovador (que tuvo su explosión de notoriedad cuando terminó siendo uno de los pilares legales donde se presentó La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires), hoy es uno de los partidos “reservados” por Axel Kicillof para participar en soledad con su Movimiento Derecho al Futuro en caso que la alianza con los Kirchner y Sergio Massa vuele por el aire.

La deslealtad para su antiguo jefe político, algo que parece ser más que frecuente ante la decadencia dirigencial e institucional, la formalizó el diputado provincial Fabián Luayza, quien se había quedado a cargo del partido por cuestiones formales hace algunos años. Hoy es presidente de uno de los tres bloques “libertarios blue” que existen en la Cámara de Diputados provincial.

Cristian Ritondo, entre la alianza Libertad Avanza - PRO

Quien no la está pasando muy bien en estos momentos es Cristian Ritondo. Los libertarios saben que el acuerdo con el PRO no está basado ni en el compromiso por una idea o proyecto, como fue Cambiemos, sino que terminaron eligiendo ese camino para subsistir luego de diciembre, y no son muy generosos con la mayoría de los dirigentes y concejales que vienen desde el macrismo. Las amenazas con la construcción de opciones vecinales que terminen minando las chances de la lista violeta oficial es cada vez más grande.