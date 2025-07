Tras comparar a Victoria Villarruel con el kirchnerismo, Patricia Bullrich recibió un carpetazo de su pasado

Lo que despertó su enojo fue que la titular del Senado estuviera en la sesión de la semana pasada, sumado a las críticas que lanzó contra Milei, Karina Milei y la diputada Lilia Lemoine en redes sociales: “Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. Un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo. No sé por qué no puso a la hermana o a la 'Limones' que a ustedes les gusta tanto”, manifestó Villarruel.