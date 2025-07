La alianza libertaria no suma más que lo que tenía y los intendentes K no tienen paz

La alarma llegó a las oficinas que maneja Sebastián Pareja. Si bien la anarquía aún no pudo ser reemplazada por la organización prusiana que exige un modelo donde nada se discute, los primeros números que arrojaron el frente común con el PRO no le sumó potencia electoral a la Alianza La Libertad Avanza .

“Parece que reemplazamos unos votos por los otros. Es decir, lo que antes era Juntos por el Cambio ahora es Milei, con un agravante. Hay muchos que nos vinieron a ayudar para construir la victoria del ballotage que hoy no están”, le dijo a este cronista un especialista en números electorales que sigue de cerca elección tras elección.

En una reunión cerrada, Diego Santilli advirtió con que la ausencia de gente dispuesta a ir a votar “le pega directamente a nuestro votante” porque “son los sectores medios y medios bajos que no tienen incentivos. Tampoco están acostumbrados a ser buscados por autos como sí lo hace tradicionalmente el peronismo, que pone autos y combis para llevar gente a votar”.

Del otro lado, sin embargo, la preocupación es total. Advierten no solo la apatía que maneja Santilli sino que, además, descreen del poder movilizador de su propia tropa, fatigada por la falta de un relato que enamore y porque advierten que la gente “está a las puteadas con todos, pero con nosotros mucho más. Algunos porque no los defendimos y no hicimos nada para detener la caída del gobierno de Alberto Fernández por nuestras peleas. Otros, directamente, porque nunca esperaron nada de Javier Milei pero a nosotros ya nos picaron el boleto”.