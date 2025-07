Ahora empieza la verdadera guerra por los nombres y los lugares en la Provincia

Lo que sucedió este miércoles en la Provincia de Buenos Aires no fue mas que la oficialización de la destrucción de los partidos políticos tradicionales y de los más nuevos, como el PRO . La sumisión elegida para continuar su derrotero por parte del macrismo alarmó y generó un sinfín de reacciones contrarias en su propia tropa que, hasta hoy, no sabe cómo continuar.

La tercera fuerza

En contraposición a los dos fracasos políticos del momento, el kirchnerismo y el PRO, aliado con La Libertad Avanza, Facundo Manes y Juan Schiaretti construyeron Somos Buenos Aires, para planear una tercera vía bonaerense. Para eso citaron, primero, a un puñado de intendentes y dirigentes con peso territorial como Julio Zamora, Juan Zabaletta y Fernando Gray, a quienes se le sumaron, sin participar de los encuentros ecuménicos con los cordobeses y el neurocientífico, Joaquín De la Torre y Guillermo Britos. Sin embargo, Ni Gray ni los dos últimos aún se sumaron al frente propuestos por los dirigentes nacionales.

Además de Florencio Randazzo, hay armadores expertos como Marcelo Daletto y Emilio Monzó. También se acercaron Margarita Stolbizer, con el GEN, y la Coalición Cívica provincial. La pregunta sigue siendo qué sucederá con el radicalismo.

Cuando los “correligionarios” se dieron cuenta que no tenían demasiadas opciones porque no los invitaron a la fiesta libertaria, todo se desmadró. Miguel Fernández, electo presidente pero aún esperando la convalidación judicial, había conseguido el mandato de su sector, compuesto por Maximiliano Abad y Daniel Salvador, para que sea quien encabece las negociaciones por el centenario partido. Al parecer, y luego de varias consultas, la moción que ganó consideraba que debían acompañar a una tercera opción, con los del PRO que no acordaron con los libertarios o el peronismo no K y, si no había otra, ir simplemente con la lista 3.

Eso descolocó a Abad, quien creía en unir los retazos del viejo juntos por el cambio al tiempo de seguir en la batalla para contener a Guillermo Montengro dentro de un acuerdo decoroso con los libertarios. Los radicales marplatenses tienen la conducción de casi la mitad del municipio, fueron los principales defensores del jefe comunal desde que llegó como candidato hace seis años y tienen el poder para vigilar licitaciones, concesiones y excepciones siempre miradas con recelo por los libertarios locales a cargo de Alejandro Carrancio.

¿Habrá llegado el momento de devolverle al “loco” con más “locura”? Muchos aliados de hoy, quizás, en el Senado y en Diputados podrán olvidarse de que van juntos en la Provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones y Cristian Ritondo deberá hacer malabares para contener a un sector que nunca quiso vestirse de violeta.

Mientras tanto, el espejismo del tercer espacio, la unidad peronista y la alianza pro libertaria tienen en su seno un gen difícil de expulsar: la desconfianza, esa que haría que muchos de los que hoy se abrazan mañana terminen participando en una mínima expresión vecinal.