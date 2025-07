La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral en el Día de la Independencia

Por último, Pareja cerró: "Esto pone en valor un sentimiento en común, creo que no hay esfuerzo mayor que hemos hecho. Por este es el camino. No hay lugar para los tibios. Es lugar para la libertad o para el kirchnerismo, y depende de todos ustedes. Y hoy acá les vamos a dar la estructura, el formato, la alianza, el espacio político para que todos los bonaerenses nos acompañen en este desafío".

Los presentes fueron consultados sobre cómo será la conformación de las listas. "Lo que entendemos con Cristian Ritondo es que la batalla que tenemos que dar es mucho más importante que eso", fueron las palabras de Pareja.

Las palabras de Cristian Ritondo tras la alianza PRO-LLA

"Estoy seguro que lo que menos queremos es más kirchnerismo en la Provincia", señaló Ritondo, y antes de cerrar agradeció: "Muchísimas gracias a cada uno de los intendentes y dirigentes del PRO que acompañaron este acuerdo, y por supuesto a Diego (Santilli) y Guillermo (Montenegro) que acompañaron este proceso, que junto con Sebastián y los compañeros de LLA, hicimos en PBA".

El jefe del bloque del PRO en Diputados, para iniciar su discurso, indicó: "Compartimos esta pelea desde hace mucho tiempo, sufrimos el embate del kirchnerismo. Sabemos lo que el populismo quiere hacer. El Congreso ha sido el lugar donde la maldad constante para impedir el desarrollo de este Gobierno, de pelear por las libertades, de haber llevado a un equilibrio fiscal".

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Karina Milei, Sebastían Pareja y Martín Menem. Juan Mateo Aberastain / MDZ

El diputado estuvo meses haciendo malabares para que todos los intendentes del espacio amarillo aceptaran la oferta libertaria y vayan juntos en las listas del 7 de septiembre. De cara a octubre pretenden hacer lo mismo, pero aún falta para esa otra carrera electoral.

"Hoy vinimos a hablar de lo que queremos para el futuro de la Provincia, y sin dudas lo que no queremos es populismo. Por eso hoy es un día de mucha esperanza para los bonaerenses, no hay bonaerense que no nos haya encontrado en la calle y nos haya pedido 'vayan juntos'", remarcó Ritondo.

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral Diego Santilli y Cristian Ritondo. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Además, habló de una suerte de espejo con las políticas de Nación: "Tenemos la esperanza de recuperar una provincia que para algunos es inviable, y para nosotros es todo posible. Como lo ha demostrado el Gobierno nacional en el país, podemos encontrar el equilibrio, la seguridad, el orden, y eso es lo que empezamos a trabajar y deseamos y firmamos en este acuerdo. Vamos a llevar adelante el compromiso de terminar con ese bolsón de populismo, para que en PBA se pueda vivir en orden y libertad".

Karina Milei, una hora después de que finalizara la conferencia, publicó a través de su cuenta de X: "El kirchnerismo llevó a la Argentina a la decadencia absoluta y hoy se encuentra atrincherado en la provincia de Buenos Aires".

"Junto con el PRO entendimos que no hay lugar para especulaciones: unimos fuerzas para terminar con el populismo, de una vez y para siempre. No es un acuerdo electoral. Es un acuerdo ideológico. La Libertad Avanza", remarcó la secretaria de la Presidencia, quien cosecha una buena relación con Ritondo, Santilli y Montenegro, pero no con la mayoría de la dirigencia amarilla (sobre todo los leales a Mauricio Macri).