Javier Milei se despegó de Laura Arrieta y negó un escándalo: "No tiene nada de irregular que pasen valijas"

Por primera vez, el presidente Javier Milei rompió el silencio este miércoles sobre el caso de las valijas que ingresó a la Argentina el pasado 26 de febrero Laura Belén Arrieta en un vuelo privado que, según la investigación de dos fiscales, no fueron controladas por la Aduana . Ante las sospechas de que hubiera habido una orden superior de no revisar el cargamento , el mandatario negó tener una relación con Arrieta y aseguró que no existió ninguna irregularidad. "En un aeropuerto hay gente que sube valijas, es algo normal", sentenció.

"Que yo tenga una foto con una determinada persona no me hace amigo. Tengo una foto con una chica en CPAC (Belén Arrieta), es una foto con 10 personas y está esa chica. Que después la política quiera conjeturar cosas...", cuestionó el economista, que además afirmó que "serían más honestos intelectualmente si mostraran la foto completa", donde también se ve a otras figuras políticas del mundo conservador como el español Santiago Abascal y el brasileño Eduardo Bolsonaro.

En ese sentido, Milei ratificó que no existió ninguna orden superior de no revisar el contenido de las valijas de Arrieta e insistió con que "buscar una irregularidad es un disparate". "A pesar de eso iniciamos un sumario en Aduana y una causa penal para que se investigue. Nosotros no podemos dar ni un milímetro de ventaja, cualquier cosa que tenga un poquito de ruido vamos y le caemos encima", subrayó el presidente.

Milei y Laura Arrieta Javier Milei y Laura Belén Arrieta en la CPAC de Buenos Aires en noviembre de 2024. CPAC

$LIBRA y la polémica por el pastor evangélico

En la misma entrevista, Milei volvió a referirse al caso $LIBRA, la criptomoneda denunciada como estafa luego de que perdiera todo su valor tras haber sido promocionada por el libertario en redes sociales. "La oficina anticorrupción determinó que soy inocente", sostuvo el mandatario, que también mencionó su decisión de crear una unidad de investigación para recopilar la información y ponerla a disposición de la Justicia.

"Puse a disposición todas mis cuentas, me han revisado todo. Ni me preocupa", sostuvo el libertario, que además señaló que "es obvio que no hay corrupción porque en el medio no hay fondos públicos", sino que en todo caso "será un problema entre privados".

A su vez, el presidente volvió a sostener que su posteo en redes sociales donde dio a conocer la criptomoneda fallida "no fue una recomendación", sino que solo "comunicó" acerca de la existencia del instrumento, que además se trataba de "un bicho demasiado complejo para que operen personas aún acostumbradas a temas financieros". "Estamos hablando de muy poquitas personas en un mercado muy sofisticado", remarcó.

"Yo dije, ex ante, no me arrepiento de lo que hice. Ex post, no lo voy a volver a hacer, qué querés que te diga", le dijo Milei a Radio El Observador, y concluyó: "La única demanda que hay en EE.UU. es una demanda por publicidad engañosa y yo no estoy ahí".

La causa $LIBRA se unificó con otra que Hayden Mark Davis tiene en su contra Foto: X Javier Milei junto a Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA.

En paralelo, Milei también mencionó su participación en la inauguración de la iglesia evangélica Portal del Cielo en Resistencia, Chaco, que quedó en el centro de la tormenta luego de que se conociera que el pastor evangélico que lidera esa congregación, Jorge Ledesema, hubiera atribuido a un "milagro divino" la conversión de 100 mil pesos que tenía guardados en una caja de seguridad en 100 mil dólares que utilizaron para la construcción del templo.

"Mi papá tenía 100 mil pesos en una caja fuerte y se convirtieron solos en 100 mil dólares. Ese día entendí que el templo no lo íbamos a construir nosotros, sino Dios", explicó este lunes el hijo del pastor, Cristian Ledesma, en diálogo con Radio Con Vos. El hecho provocó que el fiscal general Patricio Sabadini decidiera este martes abrir una investigación preliminar por presunto lavado de dinero.

En ese sentido, Milei afirmó que "se hizo mucha interpretación" sobre su viaje a Chaco y aseguró: "El ladrón cree que todos son de su condición. A mí me invitaron a la inauguración de la iglesia evangélica más grande de la Argentina".

Según explicó el presidente, él fue al evento únicamente "para comunicar" y hacer "un planteo filosófico" enmarcado en su batalla cultural. "Expliqué por qué la defensa de las ideas de la libertad están vinculadas a cultura judía cristiana", manifestó el libertario, y agregó: "Tiene que ver con mi defensa moral de las ideas de la libertad".