Cristian Ritondo se bajó de la candidatura tras el acuerdo con La Libertad Avanza y propuso a sus favoritos

Cristian Ritondo , jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y el principal artífice del acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ratificó este jueves que "no será candidato ni en septiembre ni en octubre". Tras esto, nombró a su compañero de banca Diego Santilli y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro , entre los aspirantes amarillos más "potentes" que tiene su partido para competir.

Sin embargo, el propio referente amarillo confirmó que su nombre no estará en el cuarto oscuro, ni en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre ni en las nacionales del 26 de octubre. Ritondo llegó a la cámara baja en 2023 de la mano de Patricia Bullrich y su periodo recién vence en 2027. "Primero voy a cumplir con mi mandato. Me siento más cómodo trabajando para el triunfo sin tener que pelear una candidatura", afirmó.

"Este no es un acuerdo de dirigentes, es lo que millones de bonaerenses nos pedían en las calles, que nos uniéramos. Es una respuesta al pedido ciudadano", aseguró el diputado nacional este jueves en diálogo con Radio Rivadavia, y agregó: "Unimos identidades con un mismo objetivo sin renunciar a ninguna de ellas. El PRO aporta gestión, experiencia, equipos e intendentes muy preparados; y La Libertad Avanza, la fuerza de la nueva mayoría. Compartimos el norte de la libertad. Acá ganamos todos los que queremos el cambio".

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Karina Milei, Sebastían Pareja y Martín Menem. Juan Mateo Aberastain / MDZ

La tensión por las listas y la opinión de Mauricio Macri

Si bien reconoció que "lógicamente" habrá tensiones en la discusión por el cierre de listas de cara al 19 de julio, pero aclaró que se respetará el peso de los intendentes del PRO en la definición de las candidaturas. "Estoy seguro de que vamos a llegar a buen puerto. Hay que poner por sobre cualquier ego personal el ganar en la provincia de Buenos Aires", sostuvo.

Es un dato no menor, ya que en un momento se habían generado roces con algunos líderes municipales amarillos, sobre todo aquellos que respondían al expresidente Mauricio Macri y su primo Jorge, el jefe de Gobierno porteño, con la amenaza latente por parte de los libertarios de dejarlos afuera de la discusión. Finalmente, los 13 intendentes del PRO quedaron dentro del acuerdo.

En ese sentido, Ritondo aseguró que Mauricio Macri, por estos momentos fuera del país por sus funciones en la FIFA, "quedó conforme con el acuerdo" y remarcó: "Vengo hablando con él cotidianamente y está contento, al tanto y era lo que él quería".

Mauricio Macri2.jpg El expresidente Mauricio Macri se mostró "conforme" con el acuerdo, según contó Cristian Ritondo. NA

Críticas a la "ancha avenida del medio"

En definitiva, el líder del PRO bonaerense presentó la alianza como "la única alternativa capaz de ganarle al kirchnerismo" en la provincia y manifestó su esperanza de que esa confluencia se repita en otras provincias, a diferencia de lo que ocurrió en la capital federal.

"Dije en su momento que me hubiera gustado que fuéramos juntos en la Ciudad de Buenos Aires. Los por qué (no fue así) no los sé. Espero que en octubre vayamos juntos en muchos distritos del país porque los que pensamos similar tenemos un objetivo común que es ganarle al populismo", manifestó.

Por otro lado, Ritondo también apuntó contra "quienes tibiamente quieren ir por otro lugar y facilitarle el triunfo al kirchnerismo", una crítica que, sin mencionarlos, dirigió hacia la Coalición Cívica, un sector del radicalismo y el peronismo no kirchnerista y el socialismo que confluyó en "Somos Buenos Aires", un amplio frente para competir tanto con La Libertad Avanza como contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Juan Schiaretti, Facundo Manes, Julio Zamora, Florencio Randazzo, entre otros, conforman Somos Buenos Aires Juan Schiaretti, Facundo Manes, Julio Zamora, Florencio Randazzo, entre otros, conforman Somos Buenos Aires X

La no sorpresa ante la unidad peronista

"Ninguna fuerza es una preocupación. Hay que ver qué conducta tienen en el Congreso de la Nación para que los bonaerenses no se equivoquen a la hora de votar. No es una ancha avenida del medio, sino un acompañamiento disfrazado que termina votando con el kirchnerismo", lanzó Ritondo.

A su vez, Ritondo le restó importancia al anuncio de "Fuerza Patria", el frente de unidad que conformaron el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner luego de meses de estar atravesados por una feroz interna.

"La unidad del peronismo no sorprendió a nadie. No es noticia que fueran juntos. Es repetir: Alberto más cristina más Massa ¿Qué cambió? Absolutamente nada", sentenció.