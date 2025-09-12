Tres allanamientos por la causa ANDIS: secuestraron 80 mil dólares y euros de una caja de seguridad de Spagnuolo

Se realizaron nuevos operativos en la investigación de una presunta red de corrupción en la Agencia de Discapacidad. Hubo procedimientos en dos barrios privados.

La Policía realizó este viernes allanamientos en dos barrios privados y en una caja de seguridad en la causa por presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. La Policía secuestró 80 mil dólares y 2000 euros de las cajas del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

Además se realizaron allanamientos en barrios privados del Gran Buenos Aires donde residen Spagnuolo y Diego Garbellini, otro ex funcionario de la ANDIS, para buscar registros de visitas.

En tanto, a las 17.35 renunciaron los abogados de Spagnuolo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

En tanto, el consultor político Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza (LLA), declaró este jueves ante el fiscal Franco Picardi por la causa por presuntos pedidos de coimas en la ANDIS, en una causa que está bajo secreto de sumario.