Allanamientos en San Rafael: secuestaron drogas, una pistola, un millón de pesos y hay tres detenidos

Dos allanamientos en San Rafael terminaron con el secuestro de drogas, un arma de fuego y millones de pesos. Además, tres personas fueron detenidas.

Drogas, dinero en efectivo, teléfonos y un arma secuestrados en San Rafael.

El barrio Pueblo Diamante de San Rafael fue el escenario, este jueves, de dos allanamientos a domicilios sobre la calle Coronel Campos señalados como puntos de venta de drogas. La intervención de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) resultó en el secuestro de varios elementos y la detención de dos mujeres de 27 y 45 años y un hombre de 47 años.

Bolsas de droga secuestrada.

Todo lo secuestrado en los allanamientos

En total, en ambos domicilios se confiscaron: 89 gramos de cocaína; 3,11 gramos de marihuana (y 32 semillas de cannabis); un revólver calibre 22; ocho teléfonos celulares; una balanza de precisión y 1.351.000 pesos.

Dinero, drogas y un arma: el resultado del allanamiento.

Todas las actuaciones fueron supervisadas por la ayudante fiscal de la Comisaría Octava, Ana Yacante, y por Ignacio Sabas, fiscal federal de San Rafael.

