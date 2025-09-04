Allanamientos en San Rafael: secuestaron drogas, una pistola, un millón de pesos y hay tres detenidos

El barrio Pueblo Diamante de San Rafael fue el escenario, este jueves, de dos allanamientos a domicilios sobre la calle Coronel Campos señalados como puntos de venta de drogas. La intervención de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) resultó en el secuestro de varios elementos y la detención de dos mujeres de 27 y 45 años y un hombre de 47 años.