Tras ser imputado, Romano denunció una "cama" en su contra

El domingo 11 de agosto, mismo día en que se realizaron las elecciones PASO Nacionales en las que era candidato, Marcelo Romano protagonizó un confuso episodio con la policía. El senador provincial tuvo una discusión con uniformados que había detenido a su hija en un control vial y quedó imputado por supuestas amenazas contra los efectivos. "A mi no me han notificado nada, pero atrás de esto hay una cama contra el único legislador que denunció irregularidades en la toma posesión de Penitentes", afirmó.

Consultado por MDZ, el candidato a diputado nacional sostuvo que no es casual que la imputación tenga lugar una semana después de que él mismo pidiera el jury contra los fiscales Sebastián Capizzi y Gonzalo Nazar por haber archivado la denuncia contra el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino. A este último, Romano lo denunció por manejo discrecional del predio de Los Penitentes. "Adjudicó sin licitación la cantina como si fuese suya, pero archivaron la causa", manifestó molesto y dijo que ahora lo imputan en medio de un proceso electoral como represalia por su pedido de jury.

Desde @Protectora2019 y junto con @JoseLuisRamonOk hemos presentado las denuncias pertinentes contra los Fiscales que NO investigan a los funcionarios del Ejecutivo Provincial. Se trata de los Dres. Gonzalo Nazar y Sebastian Capizzi. pic.twitter.com/LDR2onHYLE — Marcelo Romano (@marceloromano11) September 13, 2019

En concreto, a Romano se lo imputa por "atentado contra la autoridad" a raíz de supuestas amenazas a los seis uniformados que detuvieron la marcha del vehículo de su hija de 20 años.

Según el relato de los integrantes de la fuerza de seguridad, el 911 recibió una llamada alertando sobre un Renault Clio circulando a gran velocidad en Luján de Cuyo, tras lo cual una pareja de policías en moto interceptó el vehículo en el Acceso Sur. Tras ordenar que se detuviera, intentaron sancionar a su conductora, Martina Romano, hija del legislador. En ese momento el propio Romano se hizo presente en la escena y fue allí donde se produjo la supuesta amenaza. Según la versión de los policías, el senador reclamó que dejaron ir a su hija negando el exceso de velocidad y amenazándolos con hacerlos echar de su trabajo.

"No he querido hablar del tema hasta que mi hija cuente cómo la trataron esos cinco policías hombres y una mujer policía. No tengo problemas de declarar, porque yo no hice nada y tengo testigos", aseguró el senador de Protectora.

Pero de todas maneras remarcó que no lo han notificado de ninguna imputación y señaló que lo deben notificar personalmente. "Yo vivo en San Carlos y no me han notificado. El martes estuve en el recinto y no recibí nada", señaló.

"Yo le pedí el jury a dos fiscales que archivaron la causa de Penitentes. A Capizzi (Sebastián) y Nazar (Gonzalo). Yo denuncié por abuso de autoridad a Marcelo D'Agostino", señaló Romano y dijo que "casualmente" una semana después lo imputaron.

"Atrás de esto hay una cama armada. No me quieren por denunciar el fracking", agregó Romano. "Ya va a contar mi hija como la trataron. Se metieron con mi hija y yo no les dije nada a los policías. Hablé con el que estaba a cargo y lo único que le dije a Gianni Venier es que me parecían mucho seis motos para pedirle documentación a una joven de 20 años", concluyó.