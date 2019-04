Tras los chispazos, Abed hizo las paces con la Coviar

Luego de los chispazos por las críticas de Mario Abed a los resultados del plan estratégico de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) el precandidato a vicegobernador por la UCR recibió al titular del organismo, Ángel Leotta, con quien se comprometió a trabajar en conjunto.

La Coviar abogó por el diálogo público-privado.

Abed había explotado días atrás por, lo que considera, el “fracaso” del Plan Estratégico Vitivinícola (PEV) a 15 años implementado en 2005 al cuestionar que vence en 2020 sin ningún balance positivo a la vista. Desde la Coviar salieron a su cruce destacando los logros en innovación, investigación y otros puntos, y que otras variables no se dieron debido al cambiante contexto económico del país.

Nos reunimos con @LeottaAngel, presidente de @COVIAR1, para dialogar sobre las problemáticas del sector. Compartimos nuestras visiones y posturas y, además, acordamos la necesidad de replantearnos objetivos y estrategias para evitar la caída del sector. pic.twitter.com/HI9FJ8w2R6 — Mario Abed (@MarioAbedok) 5 de abril de 2019

Días atrás el candidato a gobernador por el radicalismo, Rody Suarez, había recibido intercedido en la discusión reuniéndose con la cúpula de la corporación. Hoy Abed hizo lo propio al encontrarse con Leotta “para dialogar sobre las problemáticas del sector”, comentó el intendente de Junín en sus redes.

“Compartimos nuestras visiones y posturas y, además, acordamos la necesidad de replantearnos objetivos y estrategias para evitar la caída del sector”, detalló Abed.

“Tuvimos una reunión sumamente amplia, donde las dos partes nos dimos razones y hemos entendido que muchas de las críticas vertidas deben realizarse. Desde la Coviar se me invitó a participar y lo voy a hacer. Hoy decreció la exportación y el consumo interno y por eso debemos apuntar a nuevas estrategias para modificar esos números. Entiendo que los planes no deben ser tan largos; quizás a diez años y revocables cada dos años; planificando a corto plazo. No hablo en base al desconocimiento, pertenezco a un departamento netamente vitivinícola y entiendo de la problemática como cualquier productor”, agregó.

Abed no es el único que expresó quejas contra la Coviar. Ayer, la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan pidió la disolución del organismo, ya que consideraban que el aporte económico es un peso para los sectores público y privado si se contrasta con los “magros resultados” obtenidos.