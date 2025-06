Tras los amagues, un diputado pidió un Jury contra un juez apuntado por Cornejo

Si bien el oficialismo había señalado que analizaría un Jury hace un mes y medio, finalmente decidió no hacerlo, o al menos hasta la fecha.

No obstante, el sanrafaelino Ambrosini avanzó por motu proprio y aseguró en conferencia de prensa que algunas decisiones de Sarmiento "costaron vidas y causaron daños irreparables".

Casos resonantes contra Sebastián Sarmiento

El legislador argumentó que la presentación no se basó en un solo hecho, sino en "al menos tres casos" donde Sarmiento habría otorgado libertades condicionales improcedentes, con consecuencias lamentables.

Por un lado el mencionado asesinato del oficial Pelayes. Según detalló Ambrosini, el autor del crimen había sido condenado mediante juicio abreviado a 11 años y medio de prisión por homicidio en ocasión de robo, pero fue liberado anticipadamente.

“El delincuente terminó saliendo un año y siete meses antes por decisión del juez Sarmiento, cuando lo prohíbe el Código Penal. ¿Cuál fue el resultado de esa libertad condicional? La muerte del oficial agente Pelayes”, marcó.

El segundo caso que mencionó es el de Héctor Quiroga, asesinado en 2017 en ocasión de robo y que, según planteó Ambrosini, fue consecuencia directa de una decisión similar de Sarmiento. “Un delincuente con un prontuario interminable por robo y homicidio terminó saliendo antes de cumplir la pena. ¿Cuál fue el resultado? La muerte de Quiroga”, lanzó.

El tercer caso que planteó el legislador fue el de una persona con reclusión perpetua "que recibió libertad condicional, y como consecuencia de eso, una nena de 12 años fue abusada reiteradamente con acceso carnal”.

Otros hechos que agregó Ambrosini fueron, por ejemplo, cuando dispuso el freno de la quita de los celulares de las cárceles Boulogne Sur Mer y San Felipe, en abril pasado, por parte del Servicio Penitenciario. Ante la polémica generada, Sarmiento decidió apartarse del caso, al argumentar que la repercusión que tuvo el tema podría “afectar la percepción de su imparcialidad”.

En tanto, también cuestionó la decisión de Sarmiento de ordenar "el traslado especial a dos presos a San Rafael cuando desde allí los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad".

Ambrosini también cuestionó el rol institucional del juez: “Este no es un juez común, porque las decisiones que toma no son pasibles de revisión. No hay un órgano superior que pueda corregirlas”, advirtió.

Sobre dichas medidas, dijo que “pueden ser buenas o malas, pero en este caso todas han sido malas y han generado gravámenes irreparables para todos los mendocinos”.

Por último, remarcó el perfil de magistrados que, a su juicio, requiere la provincia: “Necesitamos jueces comprometidos con la ley, que respeten las instituciones, pero por sobre todas las cosas, que nos cuiden la vida”.

El Gobierno sigue de cerca el jury

Más allá de las críticas y las posturas completamente distintas que tienen el propio Sarmiento y el gobernador Alfredo Cornejo, el Poder Ejecutivo señaló que no está detrás del pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal; y que la presentación ha sido "personal" por parte del legislador sanrafaelino.

De igual forma, se entiende que, de avanzar la causa, el radicalismo tendrá una buena cantidad de votos en la comisión del jury de enjuiciamiento que podrían definir el rumbo de las investigaciones.

De los 14 legisladores que conforman la comisión, hay nueve por parte de Cambia Mendoza: Jorge López, Daniel Llaver, Mauricio Torres, Ricaro Tribiño, Beatriz Martinez, Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natacha Eisenchlas y David Sáez.

El peronismo tiene tres, que son Germán Gómez, Helio Perviú y Mauricio Sat; y La Unión Mendocina tiene dos, que son Jorge Difonso y Ariel Pringles.

La comisión se termina de completar con los siete ministros de la Suprema Corte, que son Dalmiro Garay, Julio Gómez, Norma Llatser, Teresa Day, Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio.