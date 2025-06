Tras la condena a Cristina Kirchner, militantes k vandalizaron locales libertarios en el Conurbano

El dirigente libertario bonaerense expresó que “además, pintaron la casa de vecinos que no tienen nada que ver. No les importa nada, nunca les importó. ¿La policía de Kicillof? No se podía quedar porque había pocos efectivos”, y sentenció: “Los violentos de siempre son ellos”.

Los ataques se vienen produciendo desde la confirmación del fallo de la Corte Suprema sobre la condena de Cristina Kirchner. Anoche un grupo de militantes de La Cámpora ingresaron al canal TN y a El Trece para destrozar autos y parte del mobiliario.

Según informó la Policía de la Ciudad, alrededor de setenta militantes violentaron un portón de acceso al estacionamiento del canal y provocaron los destrozos. Uno de ellos fue detenido y la Justicia tiene identificados a otros tres. Todos serían de la agrupación La Cámpora.

Atacaron la sede de La Libertad Avanza de Tigre

De la misma manera, el frente del local de LLA en Tigre amaneció con la foto de Javier Milei intervenida con pintura roja.

Quien dio a conocer las imágenes fue el referente libertario Nicolás Scioli: Así apareció hoy la Casa de la Libertad en Tigre: atacaron la imagen del presidente”, denunció en su cuenta de X.

Vandalizaron la sede libertaria de Tigre

"Los cobardes atacan de noche porque saben que de frente no pueden. No nos vamos a callar. No nos vamos a ir. No nos van a parar. ¡VLLC!", sentenció en sus redes.

Tras estos dos episodios, desde el oficialismo apuntaron que presentarán los videos de seguridad para que la justicia investigue a los responsables.