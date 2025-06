La CGT le suelta la mano a Cristina Kirchner y estalla la interna: "No hay reunión ni clima de paro"

Pese al escrito de la central obrera, no hubo mayores pronunciamientos de sus dirigentes y crece la grieta dentro del sindicalismo en torno a cuál debe ser la reacción colectiva en torno a la presunta proscripción contra la titular del PJ.

“Los trabajadores estuvieron hoy con Cristina, me parece que hubo como hubo muchos compañeros de la CGT, que estuvieron acompañando a Cristina y que saben perfectamente bien cuál es la situación”, dijo Furlán, quien se refirió a la vertiente kirchnerista que sobrevive dentro del actual confección del poder en la central obrera. Habló de Mario Manrique , de Smata, Sergio Palazzo , de Bancarios, y Norberto Di Prospero , de APL, entre otros casos de sindicalistas con llegada directa al Instituto Patria, quienes estuvieron en el cónclave del PJ.

En contrapartida, los “Gordos” se encuentran, en su mayoría, en Ginebra, Suiza, en el marco de una asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Emitieron un comunicado y no se expusieron a entrevistas para detallar cuál será la estrategia en torno “a la defensa de Cristina”. A los referentes K dentro de la propia CGT cayó mal la ausencia en el país de un sector importante del triunvirato en una semana donde se pronosticaba la sentencia contra CFK.

“Pregúntenle los pasos a seguir a la CGT, que está en Ginebra”, lanzó, enfurecido, uno de los principales exponentes del gremialismo K, en diálogo con MDZ a la salida del partido.

Tres fuentes de la cúpula sindical confirmaron a este medio que “no está prevista una reunión” de las autoridades sindicales para tratar “la situación de Cristina”. El motivo central obedece justamente a este viaje grupal de sindicalistas, quienes arribarán a finales de esta semana a Argentina. Sin embargo, altas fuentes del sector que representa a “los gordos” se desmarcan de la presión kirchnerista. “No hay reunión ni clima de paro", sentenció un dirigente histórico de la central obrera, con fuerte injerencia en la mesa chica.

Esta distancia de esta rama del gremialismo produjo un fuerte malestar por parte de los sindicalistas más combativos. En diálogo con MDZ, el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, disparó duras críticas contra los dirigentes que pretenden “jubilar a Cristina” tras su condena.

“Nosotros ya estamos en paro, así que, si las centrales obreras lo determinan, sería buenísimo. A mí no me llama la atención nada, a lo largo de la historia siempre el movimiento obrero tuvo dificultades para poder lograr síntesis. Si hay compañeros que buscan velar el cadáver de Cristina, que se vayan a la mierda, a Cristina no la van a enterrar ellos”, agregó.

Qué decía el comunicado de la CGT sobre el fallo a CFK

LA DEMOCRACIA ESTÁ EN PELIGRO

En vísperas de una nueva elección, cualquier fallo que ponga en cuestión las reglas democráticas, no hace más que alterar el normal funcionamiento institucional de la Nación. Nos referimos a causas en las que se observan serias irregularidades, difusión anticipada de medidas a través de los medios y manipulación informativa.

De este modo, se desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento, que deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías. En lugar de eso, se transforman en mecanismos de persecución y proscripción política. Un procedimiento que ya se ha utilizado en países hermanos, cuyo caso más emblemático fue el del compañero Lula Da Silva en Brasil.

Es la voluntad popular la que debe ser resguardada, ya que solo ella puede decidir, a través de elecciones libres, quiénes serán sus representantes, sin interferencias de otros poderes que obstaculicen ese acto de soberanía constitucional.

La Confederación General del Trabajo expresa su más profundo repudio a la embestida mediática y política sobre la Justicia, y exige responsabilidad al Poder Judicial, para que actúe con la integridad que la ley le exige y la sociedad le reclama. En este sentido, expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a nuestra compañera, dos veces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Sin lugar a dudas, la persecución a los candidatos, ya sea del peronismo o de cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares, confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías.