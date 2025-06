La Policía de la Ciudad se encargará del traslado y custodia de Cristina Fernández de Kirchner

La Policía de la Ciudad recibió el oficio judicial y queda a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 para el traslado y custodia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , según fuentes informaron MDZ .

La ex mandataria anunció este viernes que se presentará el próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py para entregarse ante la Justicia tras el fallo de la Corte Suprema. Ante esto, la Policía de la Ciudad se será la encargada de su escolta y desplazamiento.

Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre su detención

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", comunicó Cristina Fernández de Kirchner a través de un posteo de X.