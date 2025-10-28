Tras jurar, Pablo Quirno confirmó que viajará a EE.UU. con Milei y no descartó otra reunión con Trump

“Muy entusiasmado, honrado por la confianza del presidente y todo el equipo del Gobierno. Seguiremos profundizando la agenda del presidente en cuanto a la inserción internacional y con mayor comercio e inversiones”, expresó el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

Para Quirno, “Cancillería ha hecho un trabajo muy importante en estos 20 meses para reinsertar a la Argentina en el comercio exterior y para traer inversiones”. “Creemos que con el respaldo que nos dieron los resultados electorales el domingo, esto se va a profundizar y profundizar la mayor cantidad de relaciones posibles para traer inversión y crecimiento”, aseguró.

Consultado por las decenas de designaciones de embajadores y cónsul que realizó su antecesor Gerardo Werthein antes de dejar el Palacio San Martín, el exsecretario de Finanzas fue prudente: “Todavía no me junté el equipo de Cancillería. Ahí veremos”. Se trató de una serie de firmas que provocaron un fuerte malestar en el Gobierno ya que cada designación genera miles de dólares en concepto de sueldo, viáticos y otras erogaciones de privilegio para la gestión libertaria.

Quirno, quien mantuvo un rol clave en el Ministerio de Economía para llevar a cabo la ayuda económica de Trump y del FMI, comentó que “la agenda con los Estados Unidos se consolida día a día.

La palabra de Pablo Quirno

Pablo Quirno en el nombramiento

“El presidente ha tenido muchos viajes a Estados Unidos para sementar esa relación y esa relación es optima y este es otro paso más”, recalcó. Ante la pregunta de MDZ sobre si habrá un nuevo encuentro de Milei con Trump, tras las elecciones, respondió: “Todavía no está definida la agenda total”.

“La idea del viaje es seguir consolidando la relación con los estados Unidos”, concluyó Quirno, quien hace referencia a una cumbre de negocios y liderazgo que se llama global America Business Forum (ABF), que busca reunir a destacados líderes del deporte, el entretenimiento, los negocios y la cultura global en el emblemático Kaseya Center de Miami.

Según el comunicado oficial, el evento se desarrollará el 5 y 6 de noviembre en el estadio del equipo de la The National Basketball Association (NBA) Miami Heat, bajo el lema “The World Meets in America” (El mundo se reúne en Estados Unidos). Se esperan más de 40.000 ejecutivos y líderes empresariales presentes, además de millones de espectadores en vivo.

Además del mandatario libertario, la lista de oradores incluye al presidente Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (CEO de Citadel), Gianni Infantino (FIFA), Stefano Domenicali (Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).