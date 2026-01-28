Tras el reclamo de gobernadores, Bullrich anunció que el Gobierno incluirá en extraordinarias el proyecto de Emergencia Ígnea

Al término de la reunión con senadores de bloques dialoguistas , la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , anunció que, finalmente, el Gobierno incluirá en sesiones extraordinarias el proyecto de ley de Emergencia Ígnea.

Se trató de un reclamo de todos los gobernadores patagónicos y este martes se sumó a ese planteo el expresidente Mauricio Macri . Si bien el Ejecutivo deslizaba que podría incluirlo en el temario, lo confirmó la exministra de Seguridad, en rueda de prensa.

"Nosotros vamos a aceptar que se discuta el tema de la emergencia. Estamos ayudando. Ustedes saben que está la Agencia Federal de Emergencias, que está par y par con las provincias, está trabajando a full. Este es un tema que no tiene discusión. Hay un incendio en cualquier parte del país, como hay inundaciones hoy en Corrientes o donde sea, ahí el estado nacional corre inmediatamente a ayudar, y también a generar mecanismos de ayuda posterior, como pasó en Bahía Blanca", comentó la referente libertaria.

"Lo tiene que decir el jefe de gabinete, pero seguramente en entre hoy y mañana va esto va a aparecer en el en en el temario, sí", ratificó la exfuncionaria, en diálogo con el periodista Jorge Moure, de Radio Mitre.

Un día antes, el fundador del PRO sentó postura y le metió presión a la Casa Rosada. “Apoyo el pedido de @NachoTorresCH y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional”, señaló en X.

Continúan los incendios en Chubut Continúan los incendios en Chubut

“En estos incendios ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural. La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965. Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”, recalcó el fundador del partido amarillo.

La sanción de esta norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

De esta manera, el temario tendrá, hasta la fecha de esta publicación, la reforma laboral, la Ley de Glaciares (adecuación del régimen para la preservación de glaciares y ambiente periglacial), la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, y el proyecto de Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad penal de menores que cometen delitos.