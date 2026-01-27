Mauricio Macri defendió a los gobernadores y le reclamó al Gobierno que incluya el proyecto de Emergencia Ígnea

El expresidente Mauricio Macri sentó postura este martes por la noche y se mostró de acuerdo con los gobernadores patagónicos que le reclamaron al Gobierno la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso del proyecto de Ley de Emergencia Ígnea.

“Apoyo el pedido de @NachoTorresCH y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional”, señaló el titular del PRO, en un posteo en X.

“En estos incendios ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural. La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965. Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”, recalcó el fundador del partido amarillo.

Macri se acopló a una publicación de gobernador chubutense Ignacio Torres , quien, junto a otros mandatarios provinciales mantuvieron una reunión virtual para avanzar con esta solicitud.

Del encuentro participaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck ; el de Chubut, Ignacio Torres ; el de La Pampa, Sergio Ziliotto ; el de Neuquén, Rolando Figueroa ; y el de Santa Cruz, Claudio Vidal .

Apoyo el pedido de @NachoTorresCH y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional. En estos incendios ya se perdieron más de 230.000… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 28, 2026

Durante el encuentro, los mandatarios coincidieron en la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica, producto de los incendios forestales registrados en los últimos meses y en especial con lo que se repite en estas semanas en Chubut. En ese período, se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 hectáreas en Chubut, 6.000 hectáreas en Neuquén, además de 10.000 hectáreas en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.

Los gobernadores destacaron "el trabajo que se viene realizando de manera conjunta con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, valorando el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional". Sin embargo, subrayaron que "la magnitud de los incendios y la crisis climática que afecta a la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades y la recuperación ambiental y productiva de las zonas afectadas".

Asimismo, informaron que durante la jornada mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso, de cara a las sesiones extraordinarias, con el objetivo de lograr la pronta sanción de la Ley de Emergencia Ígnea.

La sanción de esta norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.