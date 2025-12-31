Tras el fracaso de la licitación, aumentaron los fondos para una obra de riego clave

El Gobierno de Mendoza aumentó el presupuesto destinado para el financiamiento de la obra de modernización del sistema de riego Canal Bombal, proyectada en San Rafael. La medida se tomó tras el fracaso de la licitación original, donde se presentaron propuestas que excedían el monto asignado.

Mediante el decreto Nº 2894 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó la adenda al convenio para la asignación de recursos a Irrigación para el financiamiento del proyecto de Modernización Sistema de Riego Canal Bombal.

A través de esa norma amplió a 2,4 millones de dólares el presupuesto para la obra que originalmente se había proyectado por un monto de 2,1 millones de dólares.

La Modernización Sistema de Riego Canal Bombal consiste en la construcción de un reservorio de 55.000 m3 y en la impermeabilización de 5 km del canal ubicado en la Cuenca del Río Diamante que beneficia a 1421 ha y a 259 productores.

La obra está a cargo del Departamento General de Irrigación y el Gobierno provincial asignó los recursos para el financiamiento a través de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

Originalmente el presupuesto para la obra asignado a Irrigación era de 2.100.000 de dólares. A comienzos de este año el organismo realizó un primer llamado a licitación pero el proceso se declaró fracasado por resultar excesivamente elevadas las propuestas.

Tras el fracaso del llamado a licitación, se autorizó una nueva convocatoria y se actualizó el momento del presupuesto oficial a marzo de 2025.

A través de esta adenda se aumentó la asignación de fondos a Irrigación a un total de 2.478.287 de dólares, la cual fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial.