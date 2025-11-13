Tras el apoyo de Washington, Luis Caputo se reunió con el embajador estadounidense Peter Lamelas

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro este jueves con el nuevo embajador de Estados Unidos, y apostó a una "fructífera relación".

El Gobierno busca reordenar el rumbo político y económico del país luego de la victoria en la elección legislativa. Para esto, busca impulsar una nueva agenda sobre la base de acuerdos con distintos sectores. A propósito, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el nuevo embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas.

"Muchas gracias, Embajador, por la reunión. Muchísimo por hacer, muchísimo por construir en esta nueva y fructífera relación entre ambos países!", manifestó el representante de la cartera económica por X.

Estados Unidos se convirtió en un actor fundamental para la administración libertaria. En medio de la crisis económica y política que padecía el gobierno de Javier Milei de cara a la elección legislativa de octubre, Donald Trump- vía el secretario del Tesoro, Scott Bessent-, envió un salvataje económico a su par argentino.

Peter Lamelas y el agradecimiento a Luis Caputo Más temprano, fue el propio Lamelas quien agradeció a Luis Caputo por la cumbre entre ambos funcionarios: "Estados Unidos sigue siendo el socio más confiable y transparente de Argentina — en inversión, transición energética y estabilidad macroeconómica. En mi reunión con el ministro @LuisCaputoAR, nos enfocamos en fortalecer esta relación y en alentar políticas claras que den confianza a las empresas estadounidenses para expandirse".