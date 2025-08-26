Tras agravarse la interna con La Cámpora, Kicillof encabezará un acto de Fuerza Patria con Taiana

En medio de la feroz interna con La Cámpora y en especial con Máximo Kirchner , el gobernador bonaerense Axel Kicillof compartirá este miércoles un acto en La Plata junto a Jorge Taiana , el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El mandatario provincial se mostrará con el excanciller, en un contexto en el cual Kicillof no puede encabezar inauguraciones o anuncios por la veda electoral por los comicios locales del 7 de septiembre.

La actividad se llevará a cabo a las 18 en el Instituto de Capacitación Política ubicado en la calle 54 entre 10 y 11 de La Plata, donde el gobernador hablará con jóvenes y buscará apalancar al peronismo en ambas elecciones, tal como viene haciendo Javier Milei con La Libertad Avanza, quien mañana hará lo propio yendo a Temperley, en Lomas de Zamora.

A su vez, Kicillof y Taiana asistieron este martes a un encuentro multisectorial sobre marina mercante, industria naval y vías navegables "Soberanía, trabajo digno y salarios justos" con el intendente Mario Secco.

"En el cierre del encuentro multisectorial sobre industria, marina mercante, vías navegables e intereses marítimos el gobernador @Kicillofok llamó a votar para ponerle un freno a Milei", escribió el candidato.

"En el cierre del encuentro multisectorial sobre industria, marina mercante, vías navegables e intereses marítimos el gobernador @Kicillofok llamó a votar para ponerle un freno a Milei", escribió el candidato.

Taiana representó “el candidato de la unidad”, en el marco de la continuidad de las tensiones entre el oficialismo provincial y el Instituto Patria. El jueves pasado, el exministro de Defensa estuvo en Quilmes, donde recorrió un nuevo polideportivo con la intendente Mayra Mendoza y Máximo Kirchner.

Fue en ese acto donde el diputado e hijo de Cristina Kirchner apuntó contra el gobernador, aún en un contexto político donde las miradas negativas estaban puestas en el Gobierno nacional por los audios del exjefe de la Andis, Diego Spagnuolo: “Hace un año, en un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está la ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata“.

“Me va a encantar, Quilmes lo necesita”, se quejó Máximo Kirchner, quien agregó: “Mayra quiere a Quilmes. La compañera no tiene miedo. La compañera cuando tiene que ir a discutir los fondos que necesita este municipio no tiene empacho en abrir la boca delante de quien sea para conseguir los recursos, y los vamos a terminar consiguiendo”.