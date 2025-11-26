Tragedia de Once: Casación definirá la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime

A de poco más de un año de haberse entregado a la justicia luego de haber adquirido firmeza la condena por la tragedia de Once , el ex Secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime , mantiene firme la esperanza que termine de cumplir la pena de ese y de otros expedientes en su domicilio.

El juez Federal Jorge Gorini a cargo de la ejecución de las condenas unificadas del exfuncionario, hizo lugar al nuevo recurso presentado por los defensores Martín Leiro y Eduardo Gómez Caminos, y habilitó que sea la Cámara Federal de Casación Penal quien determine si Jaime puede purgar los poco menos de 3 años de prisión que le restan.

Ricardo Jaime se entregó el 5 de noviembre del año pasado en Comodoro Py luego que el Tribunal Oral Número 2 se notificara del fallo de la Corte Suprema, donde rechazó un recurso extraordinario del fiscal ante la Casación, Raúl Pleé, que reclamaba incrementar la pena del ex secretario. Desde entonces se encuentra alojado en el penal de Ezeiza.

Al momento de presentarse ante el TOF 2, los defensores de Jaime solicitaron el arresto domiciliario al sostener padecía de carcinoma y cervicaglia, y que además que el exfuncionario estaba cercano a cumplir 70 años, edad contemplada por la ley para acceder a ese beneficio.

Sobre esto último, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel señalaron que dicho beneficio no opera de forma automática. En ese sentido, y tras evaluar el informe del Cuerpo Médico Forense que realizó un análisis exhaustivo sobre el estado de salud de Jaime, sumado a la opinión de la querella y la fiscalía, los magistrados indicaron que la patología que padece no evidencia una situación crítica.

Los jueces rechazaron la pretensión al concluir que no existían razones humanitarias ni médicas “que permitan afirmar que el encierro carcelario que pesa sobre Jaime atente contra su salud”.

Sin embargo, y tras cumplir los 70 años el pasado mes de enero, la defensa volvió a insistir ante el tribunal invocando razones humanitarias y el argumento que su estado de salud dentro del penal de Ezeiza empeoró sustancialmente.

Los magistrados señalaron que el mero hecho de haber cumplido 70 años no es suficiente por sí solo para otorgarle el beneficio. Asimismo, y tras evaluar un nuevo informe médico, resaltaron que, si bien el cuadro de salud de Jaime es crónico, no se constató una enfermedad en estadio terminal ni que su condición de salud requiriera atención que no pudiera ser brindada en el penal y que su estado no impide su desenvolvimiento en el ámbito carcelario.

La decisión final queda en manos de Casación

Ante esta última negativa, los defensores de Ricardo Jaime insistieron una vez más, dejando su suerte judicial en manos de la Cámara Federal de Casación que probablemente convoque a una audiencia para que sus abogados reediten en términos orales las razones por las que se le debe conceder la prisión domiciliaria. Superada esa instancia, el máximo tribunal penal del país estará en condiciones de resolver.