"Tiene mi teléfono": Axel Kicillof votó e insistió en reunirse con Javier Milei

El gobernador Axel Kicillof votó en los primeros comicios con Boleta Única de Papel. Volvió a cuestionar el cambio de sistema y pidió reunirse con Javier Milei.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, votó esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 n° 962, esquina 51. A la salida, dio una breve conferencia de prensa donde volvió a cuestionar el cambio del sistema tradicional a la Boleta Única de Papel y reiteró el llamado a Javier Milei para reunirse: "Tiene mi teléfono", lanzó.

Votó Axel Kicillof Votó Axel Kicillof en La Plata. Axel Kicillof criticó la Boleta Única de Papel: “Sigo sin entender la necesidad de cambiar algo que funcionaba bien” Kicillof inició la rueda de prensa destacando las buenas condiciones de la provincia para votar, pese a las tormentas de las últimas horas. No obstante, no dejó pasar el dato del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respecto a que en el interior se tardó un poco más en votar por la implementación de la BUP.

Tras recordar que en los comicios del 7 de septiembre se votó “con absoluta normalidad”, marcó que “se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y que asegura también la transparencia del comicio”. En esa línea, arremetió: “No hubo una sola denuncia, no hubo un solo problema, y votó toda la Provincia de Buenos Aires, que somos 14 millones de electores más o menos. Yo sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien”.

“Nos hemos pasado todo este tiempo trabajando nosotros en cada municipio, el Gobierno de la provincia, yo mismo, pero toda la dirigencia, los miembros del gobierno y los candidatos todos explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada en lo que se decía”, dijo, respecto a la comparación de la transparencia y el costo con el antiguo sistema.

Axel Kicillof sobre la reforma laboral: “Me llegó una versión, espero que no sea esa” En otro tramo, Kicillof se refirió al proyecto de reforma laboral que planifica el Gobierno nacional: “Me llegó una versión sobre lo que se está presentando, espero que no sea eso lo que van a empujar, porque yo veo que va en la misma dirección de todo lo que se viene diciendo y que no ha funcionado. Desde el punto de vista objetivo, tenemos 200.000 nuevos desempleados después de haber aprobado elementos que teóricamente iban a ayudar. Todo al revés”, disparó.