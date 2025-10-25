Elecciones 2025: dónde votan Javier Milei, Axel Kicillof y los principales candidatos

En la recta final hacia las elecciones legislativas nacionales, Javier Milei , Axel Kicillof y los principales candidatos ya confirmaron dónde y a qué hora votarán el domingo 26 de octubre. También se definieron los búnkers partidarios donde esperarán los resultados de unos comicios fuertemente polarizados entre La Libertad Avanza y el frente peronista Fuerza Patria.

En cuanto al oficialismo, el presidente Javier Milei votará a las 11 hs en la UTN, ubicada en Medrano 951 (Almagro), mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lo hará a las 14 hs. en el Auditorio de La Rural, en el barrio de Palermo: avenidas Santa Fe y Sarmiento.

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, votará a las 09:30 hs en las Escuela EP N° 11, ubicada en French 573, Los Troncos del Talar (Tigre).

Otra de las protagonistas de esta elección, la candidata correntina Virginia Gallardo, votará a las 17 hs en la Escuela N°3, San Cayetano, Corrientes: Santa Clara de Asís S/N.

Por su parte, el diputado nacional Cristian Ritondo votará a las 10 hs en el colegio M de Guadalupe, en General Pacheco, Tigre: Avenida de los Constituyentes 2824. El vocero presidencial, Manuel Adorni, votará con horario a definir en el Instituto San Judas Tadeo, en Parque Chacabuco: Somellera 1720.

También se confirmó que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger votará a las 11:30 hs en la Escuela República de Bolivia, en el barrio de Barracas: Hornos 530. En tanto, el jefe dde Gabinete Guillermo Francos votará a las 9 hs en el Edificio Santo Tomás Moro de la UCA, en Puerto Madero: Avenida Alicia Moreau de Justo 1400.

El armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja votará a las 12:30 hs en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora: Belgrano 55. Por último, Luis Petri votará a las 12 hs en la Escuela N°4-084, Libertador Simón Bolívar en la Ciudad de San Martín Mendoza: French 870

Dónde votarán Axel Kicillof y los candidatos opositores

Por el lado de la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof definió que votará a las 10:30 hs en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 n° 962, esquina 51.

kicillof votó El gobernador Axel Kicillof votará en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, a las 10:30. X

Su primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana, votará a las 10 hs en el Colegio María Santísima de la Luz ubicado en Miguel de Azcuénaga 1870, Vicente López.

En cuanto a los candidatos porteños de FP, el postulante para el Senado, Mariano Recalde, votará a las 09 hs en la Escuela N° 15 Arzobispo Mariano Espinosa, en Barracas: Av. Montes de Oca 807; mientras que Itai Hagman, aspirante a renovar su banca en Diputados, votará a las 10:30 hs en la Escuela N° 23 Canadá, en Parque Chacabuco: Cachimayo 1735.

Por fuera del peronismo, el candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, votará a las 9.30 hs en el Centro de Educación Superior San Francisco Javier, en el barrio de Palermo: Jorge Luis Borges 1851

Dónde estarán los principales búnkers

Los distintos candidatos se reunirán en sus respectivos bunkers partidarios para esperar los resultados en la noche del domingo.

Por su parte, La Libertad Avanza se reunirá en el Hotel Libertador de la Capital Federal (Avenida Córdoba 690).

Fuerza Patria aguardará el escrutinio provisorio del voto en el mismo escenario que después de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, en el Hotel Grand Brizo de La Plata (Av. 51 nro. 715).

El Frente de Izquierda esperará el resultado de la votación en el Centro Laurak Bat de la Capital Federal (Belgrano 1144)

En tanto, Ciudadanos Unidos plantará su búnker en la sede del Comité Capital de la UCR (Tucumán 1660), y la Coalición Cívica hará base en la Confitería El Greco de Caballito (Av. Rivadavia 5353, CABA).