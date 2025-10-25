Javier Milei espera la elección recluido en Olivos y emitirá su voto con otra "marea violeta"

Luego de encabezar el viernes por la noche una gala donde asistió el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon y otros grandes empresarios , el presidente Javier Milei no tuvo más actividades oficiales y se encuentra recluido en la Quinta de Olivos, a la espera de las elecciones legislativas de este domingo.

El mandatario afronta las horas previas a un comicio clave para el futuro de su gobierno de manera calma, rodeado de su círculo más íntimo. Públicamente compartió algunos posteos partidarios en redes sociales, aunque no tuvo más apariciones mediáticas.

Además de resolver cuál será su fuerza oficialista en el Congreso, el jefe de Estado encara la reconfiguración de su Gabinete, sabiendo que tiene al menos cinco cambios “obligados”. Se irán Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Manuel Adorni (Vocero) por haber sido candidatos, mientras que Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y Gerardo Werthein (Cancillería) también se fueron, sin lugar en el esquema de poder.

Si bien se esperan los resultados para dimensionar cuál será el respaldo popular hacía adelante, el líder libertario ya tiene definido varios de esas modificaciones y lo hará oficializar entre el domingo por la noche y en el comienzo de la semana. A su vez, define un discurso en el que piensa citar a los gobernadores y sectores aliados para dejar atrás las rispideces y obtener algo más de gobernabilidad.

Cerca del mediodía Milei tiene previsto votar en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro. En el sistema electoral todavía sigue figurando que vive en la zona del Abasto por lo que, a diferencia de Karina Milei , debe votar nuevamente en esa zona de la Capital Federal.

Tal como ocurrió en las elecciones porteñas, se espera una concentración de militantes violetas que buscarán envolverlo en un clima de supuesta algarabía y triunfo.

En tanto, se presume que alrededor de las 20 asistirá al céntrico Hotel Libertador, el mismo que usó de búnker en 2023 y en mayo pasado, donde esperará los resultados finales de las elecciones. Durante la tarde estará nuevamente en Olivos.

A diferencia de otros espacios que dejan a sus postulantes en sus distritos, Milei se mostrará con la mayoría de sus candidatos a legisladores nacionales por lo que habrá una importante atmosfera en el salón donde saldrán después de los resultados. La narrativa libertaria será “salir a informar que La Libertad Avanza ganó en la mayoría del país por la cantidad de diputados y senadores que obtuvo”. Salvo “una hecatombe” en la Provincia de Buenos Aires y en algunas jurisdicciones donde prevalecen las dudas, en el Gobierno dan por sentado que habrá una performance más que positiva para explicar cómo los violetas tendrán un rol más importante en ambas cámaras.

Uno de los interrogantes es si este domingo por la noche se concretará la misma reunión que se dio en el búnker en Gonnet, luego de conocerse la derrota bonaerense. Milei había mantenido un cónclave con su hermana Karina, Santiago Caputo y Patricia Bullrich, con quienes analizó lo ocurrido y resolvieron cómo se encaraba ese momento delicado. En este caso, la expectativa es más auspiciosa, aunque sabiendo que la caída en PBA puede repetirse por una diferencia relativamente parecida, aún sin el aparato peronista en plena vigencia.