¿Tenés auto en Mendoza? Cuánto vas a pagar de Impuesto Automotor en 2026

El Gobierno Provincial presentó este miércoles el proyecto del Presupuesto 2026, y en conjunto las leyes de Avalúo e Impositiva, que establecen, entre otros, los cálculos de los impuestos que se deberán abonar durante el año que viene.

En el caso del Impuesto Automotor , el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló que se establecerán las mismas condiciones que en el 2025, en la que "ciertos grupos de vehículos, según el valor de mercado, tendrán la misma alícuota para pagar", y que las categorías se actualizarán con la misma inflación del presupuesto nacional, que es del 24,5%.

En el mensaje de elevación del Presupuesto, se indicó que la propuesta es "actualizar los montos de las categorías según la inflación proyectada por la Ley de Presupuesto Nacional, manteniendo alícuotas progresivas previstas en la Ley Impositiva 2025".

De esta forma, las valuaciones se tomarán respecto a los valores que tengan los vehículos según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) , que es, según el Poder Ejecutivo, el organismo que mantiene las valuaciones "de mercado" más actualizadas de todas.

Recordemos que la polémica a nivel provincial en este 2025 se generó cuando el Gobierno pasó de tomar como referencia los datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), a la de Acara.

Cuánto pagarás de Impuesto Automotor, según el valor de tu vehículo

Categoría A: si tenés un vehículo con un valor desde $0 hasta $7,1 millones, pagarás una alícuota de 1,50% .

Categoría B: si tenés un vehículo con un valor desde $7,1 millones hasta $14,2 millones, pagarás una alícuota de 1,60% .

Categoría C: si tenés un vehículo con un valor desde $14,2 millones hasta $23,7 millones, pagarás una alícuota de 1,70% .

Categoría D: si tenés un vehículo con un valor desde $23,7 millones hasta $35,5 millones, pagarás una alícuota de 1,80% .

Categoría E: si tenés un vehículo con un valor desde $35,5 millones hasta $47,3 millones, pagarás una alícuota de 2,00% .

Categoría F: si tenés un vehículo con un valor desde $47,3 milones hasta $59.1 millones, pagarás una alícuota de 2,25% .

Categoría G: si tenés un vehículo con un valor desde $59,1 millones hasta $87.5 millones, pagarás una alícuota de 2,50% .

Categoría H: si tenés un vehículo con un valor mayor a $87.500.000 (es decir, más de $87,5 millones), pagarás una alícuota de 3,00%.

Por ejemplo, un Gol Trend modelo 2015 base y de 5 puertas, está valuado en $10,2 millones, según los datos de Acara, por lo que corresponde establecer la alícuota de Categoría B (alícuota de 1,6%). De esta forma, pagará un Impuesto Automotor anual de $163.000 -sin descuentos-.

image

Otro ejemplo es el del Peugeot 208, de los más vendidos en el país. En este caso, el modelo 0km 1.6 Active tiene un valor de mercado de 28,5 millones, por lo que corresponde aplicar una alícuota de categoría D (1,8%), por lo que el Impuesto Automotor anual será de $513.000.

Descuentos en el Impuesto Automotor

De igual forma, se mantendrán los descuentos en el impuesto automotor que se tienen actualmente, en el cual, los contribuyentes al día podrían llegar a tener un 35% de descuento en el valor de la cuota, que se calcula de la siguiente forma:

10% de descuento si no posee deuda en los impuestos automotor e inmobiliario al 31 de diciembre de 2025, respecto de cada objeto en particular.

10% de descuento si no poseía deuda en los impuestos automotor e inmobiliario al 31 de diciembre de 2024, respecto de cada objeto en particular.

10% de descuento si el contribuyente no posee deuda exigible o si la misma se encuentra regularizada, al 31 de diciembre de 2025, respecto de todas sus obligaciones.

5% Pagando la cuota anual 2025 en término.

image

Pago único liberatorio en el Impuesto Automotor

Por otro lado, se propone un pago único liberatorio para vehículos que no superen un valor de $10 millones por automóviles, rurales, camiones, camionetas, picks ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior.

Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo según la tabla correspondiente a la Ley Impositiva 2026 y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales, señala la ley.

image

"No es la primera vez que se hace. Se hizo por allá en 2006 para las motos chicas, de menos de 250 cc y se hizo recurrentemente para los autos anteriores al año 2000. La idea es que los contribuyentes que han pagado el impuesto durante 20 años paguen su último impuesto y se liberen en pago. Y las motos de menor valor paguen el impuesto por única vez y se liberen en pago", explicó Fayad.

El ministro indicó que en el caso de las motos de menor valor, la mora es enorme. Enorme porque además son probablemente motovehículos que tengan una vida útil muy chica "y a nosotros nos queda la deuda de motovehículos que probablemente ya no existan más".