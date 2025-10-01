Todos los detalles del Presupuesto 2026 que envió Cornejo a la Legislatura

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , presentó este miércoles los proyectos de Ley de Presupuesto e Impositiva para el ejercicio 2026. Lo hizo ante los legisladores y el mismo se basa en tres ejes que consisten en el fomento de la inversión para el desarrollo sostenido; el equilibrio fiscal y reducción de la carga impositiva para incentivar la creación de empleo; y la administración sostenible de la deuda pública.

"La política fiscal para 2026 mantiene esta dirección, con un enfoque en la eficiencia del gasto público, y la necesidad de equilibrar las demandas de la sociedad con los recursos disponibles, en un contexto económico que exige adaptabilidad y responsabilidad en la toma de decisiones", explicó el funcionario. Y agregó: "Las variables proyectadas para 2026 por el Gobierno Nacional y asumidas para la elaboración del Presupuesto provincial son: crecimiento real del PBI de 5%; variación interanual del IPC a diciembre de 2026 del 10,1%; y tipo de cambio nominal al cierre del ejercicio 2026, de 1423 ARS/USD".

El Presupuesto 2026 se centra en torno a tres ejes fundamentales: "Fomentar la inversión para el desarrollo sostenido, mantener el equilibrio fiscal alcanzado en los últimos años y reducir la carga impositiva para incentivar el empleo y la administración sostenible de la deuda pública provincial".

El Presupuesto 2026 consolida la inversión como herramienta clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

Para 2026, la inversión pública alcanzará el 14,5% de los gastos totales, la mayor participación de los últimos 26 años. Las prioridades abarcan obras viales en todo el territorio, recuperación de comisarías, ampliación y modernización de hospitales, digitalización del sistema de salud, construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad, y la continuidad de proyectos habitacionales del IPV.

Se destaca además la ejecución de 32 obras financiadas con fondos de resarcimiento por daños de la Promoción Industrial, con una inversión de $ 1.006.832 millones a ejecutar entre 2025 y 2028, distribuidos en: 10,81 % Agua y Saneamiento, 35,96% viales, 7,91% Energía, 15,27% Irrigación, 30,05% Transporte.

A esto se suma la campaña trianual contra la Lobesia Botrana, que cubrirá 50.000 hectáreas; la actualización de parques industriales y tecnológicos; y los programas ENLACE y ENLAZADOS, que promueven capacitación y empleo formal.

De esta manera, Mendoza continúa fomentando la inversión de manera estratégica para no solo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sino también generar condiciones favorables para el crecimiento de la actividad privada.

Reducción de impuestos y equilibrio fiscal

El Presupuesto 2026 reafirma la consolidación fiscal y la previsibilidad en las cuentas públicas como ejes centrales de la política económica provincial. Desde 2016, Mendoza sostiene un plan de ordenamiento fiscal que permitió equilibrar las cuentas, reducir el endeudamiento y generar ahorro corriente.

Si bien el ahorro se redujo durante los años 2025 y 2026, en un contexto económico adverso funcionó como ecualizador de la volatilidad económica.

Gracias a esta disciplina, la Provincia mantiene desde 2018 un resultado corriente superavitario, tras haber revertido un déficit cercano al 7% de los ingresos totales en 2015. Para 2025 y 2026 se prevé continuar con cuentas equilibradas, condición indispensable para sostener mayores niveles de inversión pública sin comprometer la sostenibilidad financiera.

Sobre esta base de equilibrio fiscal, Mendoza pudo sostener en los últimos nueve ejercicios un programa continuo de alivio tributario, con rebajas en alícuotas de Ingresos Brutos, topes y adecuaciones en los impuestos patrimoniales y un esquema progresivo de reducción en el impuesto a los Sellos.

Para 2026, el Proyecto de Ley Impositiva profundiza este camino:

Ingresos Brutos: volverá a reducir su carga sobre los sectores productivos primarios e intermedios.

En particular, se prevé una baja de 0,5 puntos en servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, lo que implica un alivio del 13% respecto de 2025.

También se reduce en 0,5 puntos la alícuota para servicios conexos a la explotación de minas y canteras, equivalente a un 11% menos de presión fiscal. En el caso de los servicios vinculados a la industria, las rebajas van de 0,5 a 1,25 puntos porcentuales, lo que significa reducciones de entre 11% y 29% en la carga impositiva.

Asimismo, se proyecta una disminución de 0,25 puntos en restaurantes y hoteles, con una reducción de entre 6% y 13% de presión tributaria para esas actividades.

El objetivo de estas medidas es aliviar la carga impositiva en los eslabones primarios e intermedios de la cadena productiva, lo que permite fortalecer la competitividad a través de la reducción de las distorsiones generadas por el impuesto sobre los ingresos brutos.

Impuesto a los Sellos: la Ley Impositiva 2026 continúa con el sendero de reducción iniciado en 2025. La alícuota general de Sellos baja al 1%, un 20% menos que el valor vigente en 2025. También se reducen en 0,25 puntos porcentuales las alícuotas especiales aplicables a la inscripción de vehículos 0 km, transferencias de inmuebles y operaciones financieras, lo que significa una disminución de entre 11% y 14% respecto de 2025.

Impuesto Automotor: se actualizan categorías según la inflación proyectada y se incorpora un pago único liberatorio para motos de hasta $10 millones de avalúo y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, picks ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior. Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales.

Impuesto Inmobiliario: en 2026, el impuesto inmobiliario aplicará la recategorización de parcelas conforme a la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Ley N° 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales.

Las modificaciones incluyen el pasaje de parcelas suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanas a rurales o de interfaz.

Además, se mantendrá la metodología de valuación masiva introducida en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro, y se actualizarán los tramos de avalúos para conservar las alícuotas efectivas vigentes.

Administración sostenible de la deuda pública

El Presupuesto 2026 reafirma la política de no endeudarse para gastos corrientes, priorizando el financiamiento solo para proyectos de inversión pública.

Al 30 de junio de 2025, el stock de deuda de la Administración Central ascendía a ARS 932.005 millones, equivalente a USD 780,5 millones, lo que representa una reducción del 48% en comparación con diciembre de 2015. Del total, el 73% está denominado en dólares, aunque la exposición se atenúa gracias a los ingresos por regalías percibidos en esa moneda. Los principales acreedores son los tenedores de bonos (68,2%, de los cuales el 67% corresponde al bono en dólares PMM29), organismos multilaterales como BID y BIRF (27%), el Banco Nación (4,6%) y, en menor medida, el Gobierno Federal (0,3%).

Con esta estrategia, Mendoza mantiene un perfil de deuda que consolida una administración responsable que ha permitido desendeudar significativamente a la Provincia, al tiempo que mejora la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Herramientas para mejorar la eficiencia en el gasto destinado al personal

La Provincia complementa la gestión prudente de las finanzas públicas con herramientas para mejorar la eficiencia del gasto en personal. En lugar de incrementos salariales lineales, se han incorporado adicionales por productividad que valoran el cumplimiento de metas institucionales, la dedicación docente y el desempeño de profesionales de la salud. De este modo, se vincula la retribución con resultados concretos, fortaleciendo la capacidad del Estado para cumplir con sus objetivos sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

De esta manera, el Proyecto de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúos 2026 permiten los niveles de inversión pública más alta en 26 años, continúan con la reducción de impuestos para sectores estratégicos, impulsan la generación de empleo y respaldan la administración responsable de la deuda.