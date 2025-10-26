¿Taiana rompió la veda? Las jugadas declaraciones del candidato de Fuerza Patria

Luego de emitir su voto en Vicente López, Jorge Taiana se acercó a San José 1111 al encuentro de Cristina Fernández de Kirchner, para luego acercarse a los periodistas esperándolo en el lugar, con quienes sus declaraciones estuvieron al filo de romper la veda.

Las declaraciones de Jorge Taiana En cuanto a su encuentro con la expresidente, Taiana se limitó a afirmar que "está bien, animada y contenta", sin agregar más detalles. Taiana, que es cabeza de la lista de diputados de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires opinó que un buen resultado esta noche sería "tener más diputados", ya que considera que un bloque "más fuerte" de Fuerza Patria ayuden a cambiar el rumbo del Gobierno.

Sorprendentemente, Taiana reconoció que la Boleta Única Papel en la provincia de Buenos Aires estaba funcionando "relativamente bien", aunque afirmó que, en provincias donde se elige más de una categoría, esto trajo complicaciones, según su opinión. Al ser consultado por el día después de las elecciones, el candidato aseguró que "la economía está mal" y "el modelo de Milei fracasó". Estas últimas declaraciones amenazaron con romper la veda electoral que rige hasta las 21 horas de este domingo; veda electoral que se supone existe para dar al electorado la posibilidad de elegir a sus candidatos sin presiones o condicionamientos externos.