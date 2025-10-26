Cristina Kirchner recibirá en su casa a Jorge Taiana en plena jornada electoral

El candidato bonaerense de Fuerza Patria, Jorge Taiana, visitará a la Cristina Fernández de Kirchner y dará un discurso en la previa al cierre de electoral.

Jorge Taiana, primer candidato a dipuatado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, visitará a Cristina Fernández de Kirchner este domingo electoral.

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, se reunirá con Cristina Fernández de Kirchner en su departamento ubicado en San José 1111, en plena jornada electoral. Se espera que se reúnan a las 15:30, horas antes de que culminen la elecciones legislativas.

Se trata de una foto clave para el peronismo, donde CFK le dará su pleno apoyo al candidato consensuado con el gobernador Axel Kicillof. Además, se prevé que Taiana dé un discurso desde el propio domicilio de la expresidenta.

Jorge Taiana Jorge Taiana Los dirigentes se reunieron por última vez el 15 septiembre, una vez que lograron el triunfo en los comicios provinciales y dieron inicio a la campaña legislativa a nivel nacional. “Hoy más que nunca la unidad nos fortalece“, sostuvo el candidato en ese entonces.

La agenda de Jorge Taiana durante las elecciones Luego de que termine el encuentro, el primer candidato del peronismo por el territorio bonaerense se dirigirá al búnker de Fuerza Patria. Al igual que en las elecciones legislativas provinciales, la sede se montará en el hotel Grand Brizo de La Plata.

Allí, Axel Kicillof repetirá la fórmula dio resultados el 7 de septiembre para el festejo electoral. Afuera del búnker instalarán nuevamente un escenario para hablarle a la militancia.