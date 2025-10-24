Fuerte revés para Cristina Fernández de Kirchner: la ejecución de su patrimonio en la causa Vialidad seguirá en Comodoro Py

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes rechazar los recursos presentados por las defensas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez , quienes habían apelado la ejecución del decomiso de bienes dispuesta en el marco de la denominada causa Vialidad .

Con esta decisión, el tribunal integrado por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña dejó firme la medida que dispone avanzar con la ejecución patrimonial derivada de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2.

La resolución, a la que tuvo acceso MDZ , señala textualmente: "Recházanse los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez; sin costas en la instancia".

De este modo, los magistrados confirmaron que tanto la exmandataria como el empresario santacruceño deberán afrontar las consecuencias económicas de la condena, que incluye el decomiso de bienes y activos vinculados a la defraudación en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El fallo también aclara que deben tenerse "presentes las reservas del caso federal efectuadas", una fórmula jurídica que deja abierta la posibilidad de que las defensas intenten un nuevo planteo ante la Corte Suprema de Justicia.

La causa Vialidad —considerada una de las más emblemáticas de los procesos judiciales por presunta corrupción en la obra pública— investigó el direccionamiento de contratos viales en favor del Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, durante los años en que Cristina Fernández de Kirchner ocupó la Presidencia.

En el juicio oral, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque el fallo no se encuentra firme y actualmente se encuentra bajo revisión en Casación. No obstante, la ejecución del decomiso se tramita por separado, dado que busca asegurar los bienes que podrían ser utilizados para reparar el perjuicio económico causado al Estado.