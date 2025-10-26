Jorge Taiana visitó a Cristina Kirchner en San José 1111: "La participación electoral es baja"

En el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025, el cabeza de lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires Jorge Taiana visitó a Cristina Kirchner en su casa en Constitución donde cumple con la detención domiciliaria que se le ordenó a raíz de su condena en la Causa Vialidad.

Horas después de haber emitido su voto en el Instituto María Santísima de la Luz en Vicente López, Taiana pasó por San José 1111, convirtiendo esta en el segundo encuentro entre la presidenta del Partido Justicialista y el excanciller, ya que el primero ocurrió en septiembre. Sin embargo, cuando fue consultado por los medios durante la mañana, Taiana no fue explícito en sus intenciones de visitar a la exfuncionaria.

A la salida de San José 1111, Jorge Taiana habló con los medios sobre su conversación con la expresidenta: "la vi muy bien, charlamos de la evolución del comicio, de la experiencia que habiamos tenido en la campaña, de la reacción de la gente. Hablamos de la participación, queremos que haya la mayor participacion electoral así que llamo a votar a los que no lo hayan hecho".

"La participacion hasta ahora es baja en relación a elecciones anteriores, son las elecciones intermedias pero todos hemos dicho que son elecciones muy importantes, desde el oficialismo hasta la oposición", sostuvo el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con Taiana, la reflexión que compartió Cristina Kirchner fue que las elecciones se desarrollaban con normalidad, además de que "le llamaba la atención que todavía estaba relativamente baja la participación electoral, asi que tenía expectativa en lo que pase en la próxima hora y media".

"Esta bien, animada, contenta, con mucha esperanza", afirmó el excanciller.

El candidato de Fuerza Patria a la Cámara de Diputados habló sobre la razón por la que existen dos sedes del partido en estas elecciones, argumentando que "son elecciones a diputados, todo el mundo tiene su propia sede y cada provincia tiene su local central donde juntan candidatos, dirigentes y llevan los cómputos de los votos, es normal eso".

"Para nosotros una buena eleccion sería tener más diputados", aseguró Taiana, "creo que un bloque fuerte de Fuerza Patria ayuda a que el gobierno tome decisiones que modifiquen el rumbo". El análisis que realizó Taiana en la puerta de San José 1111 tuvo como eje a la economía del país, ya que "va mal, no hay que esperar a mañana. El plan de Milei fracasó hace tiempo, asi que eso no lo vamos a descubrir ahora".

Jorge Taiana visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 Jorge Taiana visitó a Cristina Kirchner en su domicilio en San José 1111. X

"En este día soleado y tan importante para la Argentina, hagamos valer el poder de nuestro voto para construir el país soñamos", publicó Taiana en sus redes sociales mientras emitía su voto.

Presuntamente, luego de finalizado el encuentro entre Cristina Kirchner y el exministro de Defensa, Taiana se dirigirá al búnker de Fuerza Patria en La Plata, al igual que en las elecciones legislativas provinciales de septiembre.