Jorge Taiana dio el visto bueno a la Boleta Única de Papel y anticipó alta participación estas elecciones

Tras emitir su voto, el candidato de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, se mostró optimista. Antes de ir al Búnker, visitará a CFK.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó con normalidad en estas elecciones legislativas y destacó el buen funcionamiento de la Boleta Única de Papel, que se utiliza por primera vez a nivel nacional en estos comicios. "Funcionó la lapicera, pude escribir bien lo que tenía que escribir. Pude doblar bien la boleta, que hay que doblarla dos veces y dice de qué forma", subrayó.

Jorge Taiana salió de votar En cuanto a la participación, el dirigente peronista confió en que seguramente crezca respecto a la del 7 de septiembre: "Si bien las de medio término tienen menos votos que las presidenciales, por ejemplo, menos participación, esperamos una buena participación.

Votó Jorge Taiana Taiana expresó que alrededor de las 9 van a conocer los primeros resultados. "Teóricamente es más sencillo porque es una sola boleta, pero hay que ver, como es la primera vez que se usa, hay que ver cómo lo pudo manejar la gente", dijo respecto a la BUP, y subrayó: "En principio es muy fácil. En el caso de Provincia de Buenos Aires es más fácil todavía porque votamos una sola cosa, que es diputado nacional. Capital vota dos cosas, entonces ya eso puede prestarse a que haya alguna o mayor dificultad".