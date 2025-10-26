Elecciones legislativas 2025: cuándo se conocerán los resultados provisorios

El escrutinio provisorio se difundirá desde las 21, aunque la Boleta Única de Papel y elecciones locales podrían retrasar los primeros resultados.

Argentina vota este domingo 26 de octubre para definir la nueva conformación del Congreso Nacional, en unas elecciones legislativas que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Según la Cámara Nacional Electoral, los primeros resultados provisorios podrán conocerse desde las 21, aunque la Boleta Única de Papel podría demorar el conteo.

Pese a que ese es el horario establecido por ley para la difusión de las primeras tendencias, la utilización de la Boleta Única de Papel como nuevo instrumento de votación podría incidir en demoras para conocer los primeros números. Además, también podría influir que cuatro distritos definen sus elecciones locales.

En San Rafael llegaron certificados de escrutinio con errores de impresión Foto: Santiago Tagua /MDZ Los resultados provisorios estarán esta noche. Foto: Santiago Tagua /MDZ A qué hora se conocerán los resultados según la Cámara Nacional Electoral De acuerdo al simulacro que realizó la CNE (Cámara Nacional Electoral) sobre el resultado provisorio de las elecciones legislativas, para la medianoche del domingo electoral se habrían contabilizado alrededor del 80% de los votos a nivel nacional, aunque con diferencias en los tiempos de carga entre las distintas provincias.

En cambio, el conteo provisional que lleva adelante el Ministerio del Interior, a través de la contratación de una empresa privada, para la CNE, se trata de un cómputo carente de relevancia jurídica, con finalidad meramente informativa, que se estima que estará disponible desde las 21 horas.