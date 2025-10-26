Desde prófugos hasta Spiderman: las perlitas de las elecciones legislativas 2025

Live Blog Post

Más detenidos por ir a votar

Otras cuatro personas fueron detenidas en el marco de las elecciones legislativas 2025. Uno de los casos ocurrió en Trenque Lauquen, donde un hombre que estaba prófugo por una causa de hurto, fue aprehendido al salir de la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650. Se trata de Martín Alejandro Heim (55), quien quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen.

detenidos elecciones NA

Por otro lado, un hombre de 35 años, quien estaba prófugo por una causa de abuso sexual, fue detenido a la salida de la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510. Quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

detenidos elecciones 2 NA

En La Tablada, una persona, que estaba imputada por abuso sexual, fue capturada en la Escuela Primaria N°43. Por último, una persona, que estaba imputada por violencia de género, fue interceptada tras emitir su voto en en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín.