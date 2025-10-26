Confusiones y perlitas en Mendoza: ya votó la mitad del padrón

Live Blog Post

Votó Petri y pidió el apoyo de los mendocinos para "no volver al pasado"

Voto Luis Petri

"Es una elección legislativa donde nos jugamos el Congreso. Se está discutiendo el destino del país: si queremos volver al pasado o si apostamos por el futuro. Recibimos un apoyo contundente de los mendocinos", aseguró Luis Petri.

Y agregó: "No está previsto que hoy viaje a Buenos Aires. Mi mujer (Cristina Pérez) se quedó en Buenos Aires porque está trabajando".

"Ahora me van a pasar el reporte de las 12, pero es muy importante que vengan a votar", añadió Petri.

“Toda la campaña recibí mucho cariño, muchos mensajes de apoyo hacia mí y hacia el presidente de la Nación. Hubo un apoyo contundente de los mendocinos. Es importante que todos vengan a votar y sean protagonistas, que no transfieran ese poder a otros", completó Petri.

“Recuerden la Argentina de los piquetes, tomada por los gerentes de la pobreza. Hoy tenemos otra Argentina, que está resolviendo problemas. Se ha resuelto el principal, que era el déficit, y la inflación viene bajando mes a mes. Faltan muchas cosas por hacer, pero eso depende del futuro Congreso”, concluyó.